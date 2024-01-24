Рейтинг@Mail.ru
Более трех миллионов человек в новых регионах оформили полисы ОМС - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/oms-1923196629.html
Более трех миллионов человек в новых регионах оформили полисы ОМС
Более трех миллионов человек в новых регионах оформили полисы ОМС - РИА Новости, 24.01.2024
Более трех миллионов человек в новых регионах оформили полисы ОМС
Уже более 3,2 миллиона жителей новых субъектов России оформили полисы обязательного медицинского страхования на сегодняшний день, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:54
2024-01-24T13:54
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150467/20/1504672062_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_a271b4e39ceb44ab3d780e2170e36042.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Уже более 3,2 миллиона жителей новых субъектов России оформили полисы обязательного медицинского страхования на сегодняшний день, сообщается в Telegram-канале Минздрава России. "Более 3,2 миллионов жителей новых российских регионов оформили полисы ОМС. На начало января 2024 года полис ОМС получили более 1,5 миллионов жителей ДНР, в ЛНР - более 1,1 миллиона человек, в Запорожской области - почти 400 тысяч человек, в Херсонской - более 250 тысяч человек", - говорится в сообщении. В канале напомнили, что федеральный и территориальные фонды из субъектов продолжают оказывать необходимую помощь в организации системы ОМС. "Подать заявление на оформление полиса ОМС можно в офисах территориальных фондов новых регионов (расположены в том числе в медицинских организациях) и в личном кабинете на портале госуслуг", - напомнили в сообщении.
https://ria.ru/20240123/vypuskniki-1923019793.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150467/20/1504672062_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_40cb4824d6597896f290273cc23d6695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Более трех миллионов человек в новых регионах оформили полисы ОМС

Минздрав РФ: более 3,2 млн человек в новых регионах оформили полисы ОМС

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Полис ОМС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Уже более 3,2 миллиона жителей новых субъектов России оформили полисы обязательного медицинского страхования на сегодняшний день, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.
"Более 3,2 миллионов жителей новых российских регионов оформили полисы ОМС. На начало января 2024 года полис ОМС получили более 1,5 миллионов жителей ДНР, в ЛНР - более 1,1 миллиона человек, в Запорожской области - почти 400 тысяч человек, в Херсонской - более 250 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В канале напомнили, что федеральный и территориальные фонды из субъектов продолжают оказывать необходимую помощь в организации системы ОМС.
"Подать заявление на оформление полиса ОМС можно в офисах территориальных фондов новых регионов (расположены в том числе в медицинских организациях) и в личном кабинете на портале госуслуг", - напомнили в сообщении.
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В Рособрнадзоре рассказали о правилах сдачи ЕГЭ в новых регионах
23 января, 16:32
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала