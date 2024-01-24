https://ria.ru/20240124/oms-1923196629.html

Более трех миллионов человек в новых регионах оформили полисы ОМС

Более трех миллионов человек в новых регионах оформили полисы ОМС - РИА Новости, 24.01.2024

Более трех миллионов человек в новых регионах оформили полисы ОМС

Уже более 3,2 миллиона жителей новых субъектов России оформили полисы обязательного медицинского страхования на сегодняшний день, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:54

2024-01-24T13:54

2024-01-24T13:54

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150467/20/1504672062_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_a271b4e39ceb44ab3d780e2170e36042.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Уже более 3,2 миллиона жителей новых субъектов России оформили полисы обязательного медицинского страхования на сегодняшний день, сообщается в Telegram-канале Минздрава России. "Более 3,2 миллионов жителей новых российских регионов оформили полисы ОМС. На начало января 2024 года полис ОМС получили более 1,5 миллионов жителей ДНР, в ЛНР - более 1,1 миллиона человек, в Запорожской области - почти 400 тысяч человек, в Херсонской - более 250 тысяч человек", - говорится в сообщении. В канале напомнили, что федеральный и территориальные фонды из субъектов продолжают оказывать необходимую помощь в организации системы ОМС. "Подать заявление на оформление полиса ОМС можно в офисах территориальных фондов новых регионов (расположены в том числе в медицинских организациях) и в личном кабинете на портале госуслуг", - напомнили в сообщении.

https://ria.ru/20240123/vypuskniki-1923019793.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика