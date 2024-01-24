https://ria.ru/20240124/oms-1923196629.html
Более трех миллионов человек в новых регионах оформили полисы ОМС
Более трех миллионов человек в новых регионах оформили полисы ОМС - РИА Новости, 24.01.2024
Более трех миллионов человек в новых регионах оформили полисы ОМС
Уже более 3,2 миллиона жителей новых субъектов России оформили полисы обязательного медицинского страхования на сегодняшний день, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:54
2024-01-24T13:54
2024-01-24T13:54
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Уже более 3,2 миллиона жителей новых субъектов России оформили полисы обязательного медицинского страхования на сегодняшний день, сообщается в Telegram-канале Минздрава России. "Более 3,2 миллионов жителей новых российских регионов оформили полисы ОМС. На начало января 2024 года полис ОМС получили более 1,5 миллионов жителей ДНР, в ЛНР - более 1,1 миллиона человек, в Запорожской области - почти 400 тысяч человек, в Херсонской - более 250 тысяч человек", - говорится в сообщении. В канале напомнили, что федеральный и территориальные фонды из субъектов продолжают оказывать необходимую помощь в организации системы ОМС. "Подать заявление на оформление полиса ОМС можно в офисах территориальных фондов новых регионов (расположены в том числе в медицинских организациях) и в личном кабинете на портале госуслуг", - напомнили в сообщении.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Более трех миллионов человек в новых регионах оформили полисы ОМС
Минздрав РФ: более 3,2 млн человек в новых регионах оформили полисы ОМС