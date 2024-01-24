https://ria.ru/20240124/ofitser-1923112808.html

Украинский офицер раскрыл страшные детали о новобранцах

Украинский офицер раскрыл страшные детали о новобранцах - РИА Новости, 24.01.2024

Украинский офицер раскрыл страшные детали о новобранцах

ВСУ призывает в свои ряды новобранцев, которые страдают от одышки и боятся звуков выстрелов, об этом рассказал польскому изданию Newsweek Polska украинский... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T03:41

2024-01-24T03:41

2024-01-24T04:38

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. ВСУ призывает в свои ряды новобранцев, которые страдают от одышки и боятся звуков выстрелов, об этом рассказал польскому изданию Newsweek Polska украинский офицер."Мы видим все больше и больше людей в возрасте 45-47 лет. У них начинается одышка еще до того, как они добираются до линии фронта", – посетовал он.Как отмечает издание, за почти два года боевых действий средний возраст солдат ВСУ вырос на 10 лет и составляет уже 43 года."Некоторые из них не способны даже стрелять, потому что боятся звука выстрела", — признался офицер.Ранее очевидцы рассказали РИА Новости, что в украинских селах участились ночные рейды в поисках подлежащих мобилизации. По их словам, "воевать никто не хочет", мужчины прячутся, закрываются в домах или уходят на ночь в лес. По ее словам, те, кто вернулись с фронта, не хотят туда возвращаться обратно. По ее словам, сын односельчанки вернулся раненый и сказал, что лучше сядет в тюрьму, но воевать больше не пойдет.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923109729.html

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