https://ria.ru/20240124/obstrel-1923315478.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 24.01.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T23:00
2024-01-24T23:00
2024-01-24T23:00
специальная военная операция на украине
петровский район
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. С 22.25 до 22.30 ВСУ продолжили обстрел Петровского района Донецка, выпустив по городу в общей сложности еще шесть снарядов из натовской артиллерии. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов по Петровскому району Донецка