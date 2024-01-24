https://ria.ru/20240124/obstrel-1923304682.html

При обстреле Донецка с беспилотника пострадал мирный житель

При обстреле Донецка с беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.01.2024

При обстреле Донецка с беспилотника пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T21:26

2024-01-24T21:26

2024-01-24T21:26

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе в посёлке шахты имени Абакумова по улице Прудовой ранен мужчина 1951 года рождения", — написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК в среду сообщало, что в 13.55 украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк), происшествия