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При обстреле Донецка с беспилотника пострадал мирный житель
При обстреле Донецка с беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.01.2024
При обстреле Донецка с беспилотника пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:26
2024-01-24T21:26
2024-01-24T21:26
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе в посёлке шахты имени Абакумова по улице Прудовой ранен мужчина 1951 года рождения", — написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК в среду сообщало, что в 13.55 украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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При обстреле Донецка с беспилотника пострадал мирный житель
Кулемзин: при сбросе взрывоопасного предмета с дрона на Донецк пострадал мужчина