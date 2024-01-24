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При обстреле Донецка с беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:26 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923304682.html
При обстреле Донецка с беспилотника пострадал мирный житель
При обстреле Донецка с беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.01.2024
При обстреле Донецка с беспилотника пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:26
2024-01-24T21:26
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе в посёлке шахты имени Абакумова по улице Прудовой ранен мужчина 1951 года рождения", — написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК в среду сообщало, что в 13.55 украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка с беспилотника пострадал мирный житель

Кулемзин: при сбросе взрывоопасного предмета с дрона на Донецк пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе в посёлке шахты имени Абакумова по улице Прудовой ранен мужчина 1951 года рождения", — написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК в среду сообщало, что в 13.55 украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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