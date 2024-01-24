https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html

Источник: ВСУ за сутки нанесли более 60 ударов по Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки нанесли более 60 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 24.01.2024

Источник: ВСУ за сутки нанесли более 60 ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 62 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:18

2024-01-24T10:18

2024-01-24T10:18

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 24 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 62 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинские боевики нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 41 артиллерийский удар. С наступлением темноты они произвели еще 21 артиллерийский обстрел", - сообщил источник. Под огонь попали Алешки, Песчановка, Новые Лагери, Саги, Обрывка, Днепряны. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918201114.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия