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Воскресенскому показали оборудование, применяемое в лечении участников СВО - РИА Новости, 24.01.2024
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Ивановская область
Ивановская область
 
20:37 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/oborudovanie-1923297927.html
Воскресенскому показали оборудование, применяемое в лечении участников СВО
Воскресенскому показали оборудование, применяемое в лечении участников СВО - РИА Новости, 24.01.2024
Воскресенскому показали оборудование, применяемое в лечении участников СВО
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский ознакомился с работой медицинских систем компании "Нейрософт", которые поставляются в ведущие клиники... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T20:37
2024-01-24T20:37
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский ознакомился с работой медицинских систем компании "Нейрософт", которые поставляются в ведущие клиники России, где проходят лечение и восстановление военнослужащие и мирные жители, пострадавшие в ходе СВО, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава области совершил рабочую поездку на это предприятие. "Мы компанией "Нейрософт" гордимся, результаты очень достойные. Все-таки компания исторически поставляла оборудование не только в России, но и в другие страны, в том числе, так называемые недружественные. Те рынки закрылись. Вместе с тем, компания выросла более чем на 20% в прошлом году. Молодцы, одни из лидеров в стране по высокоточному медицинскому оборудованию", - приводятся в сообщении слова Воскресенского. Он подчеркнул, что в условиях проведения СВО производство оперативно переориентировали для решения новых возникающих задач. "Особенно важно, что во время проведения СВО коллеги переориентировались на эти задачи. То оборудование, которое мы сегодня посмотрели, оно помогает ребятам нашим проходить реабилитацию правильно и с пользой для здоровья", - отметил губернатор. Кроме того, на предприятии глава региона ознакомился с новейшими разработками компании за последний год в сфере нейро- и кардиореабилитации, а также двигательной реабилитации. По запросу военных медиков на предприятии разработан компактный вариант магнитного стимулятора, который можно применять не только в условиях крупного стационара, но и непосредственно в полевых условиях. Воскресенский поинтересовался, где еще помимо Ивановской области установлено и работает оборудование. Так, например, в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского на магнитном стимуляторе компании проходят реабилитацию военнослужащие с травмами головного мозга и нарушениями работы периферической нервной системы. Президент компании Алексей Шубин также сообщил, что часть нового оборудования уже поставили бесплатно в клиники Луганска. Губернатор порекомендовал проработать вопрос оснащения новым оборудованием с медицинским центром "Решма", где проходят реабилитацию военнослужащие Ивановской области, и наладить поставки. Губернатор понаблюдал за работой кардиооборудования и отметил, что сфера его применения не ограничивается только реабилитацией. "Дистанционные технологии снятия данных могут применяться и в других направления медицины", - пояснил Воскресенский.
https://ria.ru/20240110/tovary-1920577845.html
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ивановская область, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский

Воскресенскому показали оборудование, применяемое в лечении участников СВО

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкНовое медицинское оборудование для реабилитации участников СВО
Новое медицинское оборудование для реабилитации участников СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский ознакомился с работой медицинских систем компании "Нейрософт", которые поставляются в ведущие клиники России, где проходят лечение и восстановление военнослужащие и мирные жители, пострадавшие в ходе СВО, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава области совершил рабочую поездку на это предприятие.
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкНовое медицинское оборудование для реабилитации участников СВО
Новое медицинское оборудование для реабилитации участников СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Новое медицинское оборудование для реабилитации участников СВО
"Мы компанией "Нейрософт" гордимся, результаты очень достойные. Все-таки компания исторически поставляла оборудование не только в России, но и в другие страны, в том числе, так называемые недружественные. Те рынки закрылись. Вместе с тем, компания выросла более чем на 20% в прошлом году. Молодцы, одни из лидеров в стране по высокоточному медицинскому оборудованию", - приводятся в сообщении слова Воскресенского.
Он подчеркнул, что в условиях проведения СВО производство оперативно переориентировали для решения новых возникающих задач.
"Особенно важно, что во время проведения СВО коллеги переориентировались на эти задачи. То оборудование, которое мы сегодня посмотрели, оно помогает ребятам нашим проходить реабилитацию правильно и с пользой для здоровья", - отметил губернатор.
Кроме того, на предприятии глава региона ознакомился с новейшими разработками компании за последний год в сфере нейро- и кардиореабилитации, а также двигательной реабилитации.
По запросу военных медиков на предприятии разработан компактный вариант магнитного стимулятора, который можно применять не только в условиях крупного стационара, но и непосредственно в полевых условиях.
Воскресенский поинтересовался, где еще помимо Ивановской области установлено и работает оборудование. Так, например, в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского на магнитном стимуляторе компании проходят реабилитацию военнослужащие с травмами головного мозга и нарушениями работы периферической нервной системы. Президент компании Алексей Шубин также сообщил, что часть нового оборудования уже поставили бесплатно в клиники Луганска. Губернатор порекомендовал проработать вопрос оснащения новым оборудованием с медицинским центром "Решма", где проходят реабилитацию военнослужащие Ивановской области, и наладить поставки.
Губернатор понаблюдал за работой кардиооборудования и отметил, что сфера его применения не ограничивается только реабилитацией.
"Дистанционные технологии снятия данных могут применяться и в других направления медицины", - пояснил Воскресенский.
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