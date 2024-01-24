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СБУ заочно предъявила обвинения главе "Тактического ракетного вооружения" - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/obnosov-1923204113.html
СБУ заочно предъявила обвинения главе "Тактического ракетного вооружения"
СБУ заочно предъявила обвинения главе "Тактического ракетного вооружения" - РИА Новости, 24.01.2024
СБУ заочно предъявила обвинения главе "Тактического ракетного вооружения"
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения генеральному директору корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борису Обносову,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:29
2024-01-24T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
борис обносов
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения генеральному директору корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борису Обносову, сообщила в среду пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "Служба безопасности собрала доказательную базу на генерального директора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова... На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Обносову о подозрении по части 5 статьи 27, части 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины (пособничество в ведении агрессивной войны)", - говорится в сообщении СБУ. Заявляется о ведении "комплексных мер по привлечению обвиняемого к ответственности". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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в мире, украина, россия, борис обносов, тактическое ракетное вооружение (корпорация), служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Борис Обносов, Тактическое ракетное вооружение (корпорация), Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ заочно предъявила обвинения главе "Тактического ракетного вооружения"

СБУ заочно предъявила обвинения гендиректору КТРВ Борису Обносову

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанк Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов
 Генеральный директор корпорации Тактическое ракетное вооружение Борис Обносов - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения генеральному директору корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борису Обносову, сообщила в среду пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на генерального директора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова... На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Обносову о подозрении по части 5 статьи 27, части 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины (пособничество в ведении агрессивной войны)", - говорится в сообщении СБУ. Заявляется о ведении "комплексных мер по привлечению обвиняемого к ответственности".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБорис ОбносовТактическое ракетное вооружение (корпорация)Служба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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