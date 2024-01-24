https://ria.ru/20240124/obnosov-1923204113.html
СБУ заочно предъявила обвинения главе "Тактического ракетного вооружения"
СБУ заочно предъявила обвинения главе "Тактического ракетного вооружения" - РИА Новости, 24.01.2024
СБУ заочно предъявила обвинения главе "Тактического ракетного вооружения"
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения генеральному директору корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борису Обносову,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:29
2024-01-24T14:29
2024-01-24T14:29
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борис обносов
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения генеральному директору корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борису Обносову, сообщила в среду пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "Служба безопасности собрала доказательную базу на генерального директора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова... На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Обносову о подозрении по части 5 статьи 27, части 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины (пособничество в ведении агрессивной войны)", - говорится в сообщении СБУ. Заявляется о ведении "комплексных мер по привлечению обвиняемого к ответственности". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20231128/kobylash-1912405325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СБУ заочно предъявила обвинения главе "Тактического ракетного вооружения"
СБУ заочно предъявила обвинения гендиректору КТРВ Борису Обносову