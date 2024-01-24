https://ria.ru/20240124/nauka-1922906755.html

В России выявили самые популярные виды социальной активности молодежи

В России выявили самые популярные виды социальной активности молодежи - РИА Новости, 24.01.2024

В России выявили самые популярные виды социальной активности молодежи

Наиболее популярная форма социальной активности российской молодежи – досуговая. За ней следуют интернет-сетевая, образовательно-развивающая и... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T09:00

2024-01-24T09:00

2024-01-24T09:03

наука

наука

общество

россия

навигатор абитуриента

университетская наука

саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского

саратов

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Наиболее популярная форма социальной активности российской молодежи – досуговая. За ней следуют интернет-сетевая, образовательно-развивающая и социально-экономическая формы социальной активности, установили ученые СГУ. Результаты исследования опубликованы в журнале "Вестник РУДН: Психология и педагогика".Социальная активность понимается современной наукой как часть образа жизни в обществе, проявляющегося в различных видах деятельности – волонтерской, творческой, коммуникативной, гражданской и других. В разные формы социальной активности вовлечены все возрастные группы, однако, по мнению специалистов, важнее всего ее реализация в юности (13-19 лет) и молодости (20-30) лет.Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) изучили структуру социальной активности молодежи и определили, какую роль играют при выборе ее формы гражданская идентичность, религиозность, пол и образование молодого человека. Выборку составили 305 человек (мужчины – 35,4 %).Специалисты установили, что молодежь разносторонне активна, и эта активность имеет свою внутреннюю логику. По мнению ученых, предпочтения молодых людей можно объединить в группы: для одних это гражданско-политическая, для других – протестно-субкультурная, для третьих – духовно-образовательная; для четвертых – досуговая.По данным исследователей, структура социальной активности молодежи весьма сложна, молодые люди более интенсивно участвуют в одних группах и менее интенсивно – в других. В центре этой структуры обычно находится духовная активность, которая включает в себя увлечение литературой, живописью, искусством в целом, духовное развитие и связана со всеми формами, кроме субкультурной. При этом девушки чаще предпочитают духовно-образовательные виды социальной активности, нежели юноши."Мы выяснили, что молодые люди, особенно наиболее юные и наименее религиозные из них, предпочитают досуговую активность. Также их выбор часто падает на те виды социальной активности, которые связаны с их основной занятостью (как правило, это учебная деятельность) или с ежедневными заботами", – рассказал заведующий кафедрой социальной психологии образования и развития СГУ Раиль Шамионов.Ученые отмечают, что в жизни молодежи большое значение имеют интернет-сетевая, образовательно-развивающая и социально-экономическая активности, они тесно связаны друг с другом и образуют жесткую и устойчивую структуру. Наименее выражены в жизни молодежи гражданско-политические формы активности.Исследование, по мнению авторов, подтвердило значимую роль идентичности, образования, возраста и религиозности молодежи в ее социальной активности. При этом ученые предложили использовать для последующего анализа четырехкомпонентную факторную модель форм активности (гражданско-политическая, протестно-субкультурная, духовно-образовательная, досуговая формы).Результаты работы позволят грамотно организовывать социальную активность молодых людей: вовлекать их в социально-нормативные формы и блокировать асоциальные, считает Раиль Шамионов."В организации социальной активности молодежи необходимо учитывать роль пола, образования, идентичности и религиозности. Важные выводы нашего исследования состоят не просто в весомом значении этих переменных для отдельных видов социальной активности, но и в их влиянии на выбор в пользу радикализации активности, либо в пользу отказа от нее", – отметил он.В ходе исследования ученые применяли специальные моношкалы. Гражданскую идентичность определяли посредством шкалы А.Н. Татарко. Были использованы методы описательной статистики, факторный, корреляционный, регрессионный анализ.

https://ria.ru/20231210/psikhologiya-1914671784.html

https://radiosputnik.ru/20231113/molodezh-1909092643.html

https://ria.ru/20231121/millenialy-1910147820.html

https://ria.ru/20201222/mgppu-1590191501.html

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наука, общество, россия, навигатор абитуриента, университетская наука, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , саратов