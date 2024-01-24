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В России выявили самые популярные виды социальной активности молодежи - РИА Новости, 24.01.2024
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Наука
 
09:00 24.01.2024 (обновлено: 09:03 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/nauka-1922906755.html
В России выявили самые популярные виды социальной активности молодежи
В России выявили самые популярные виды социальной активности молодежи - РИА Новости, 24.01.2024
В России выявили самые популярные виды социальной активности молодежи
Наиболее популярная форма социальной активности российской молодежи – досуговая. За ней следуют интернет-сетевая, образовательно-развивающая и... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T09:00
2024-01-24T09:03
наука
наука
общество
россия
навигатор абитуриента
университетская наука
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
саратов
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Наиболее популярная форма социальной активности российской молодежи – досуговая. За ней следуют интернет-сетевая, образовательно-развивающая и социально-экономическая формы социальной активности, установили ученые СГУ. Результаты исследования опубликованы в журнале "Вестник РУДН: Психология и педагогика".Социальная активность понимается современной наукой как часть образа жизни в обществе, проявляющегося в различных видах деятельности – волонтерской, творческой, коммуникативной, гражданской и других. В разные формы социальной активности вовлечены все возрастные группы, однако, по мнению специалистов, важнее всего ее реализация в юности (13-19 лет) и молодости (20-30) лет.Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) изучили структуру социальной активности молодежи и определили, какую роль играют при выборе ее формы гражданская идентичность, религиозность, пол и образование молодого человека. Выборку составили 305 человек (мужчины – 35,4 %).Специалисты установили, что молодежь разносторонне активна, и эта активность имеет свою внутреннюю логику. По мнению ученых, предпочтения молодых людей можно объединить в группы: для одних это гражданско-политическая, для других – протестно-субкультурная, для третьих – духовно-образовательная; для четвертых – досуговая.По данным исследователей, структура социальной активности молодежи весьма сложна, молодые люди более интенсивно участвуют в одних группах и менее интенсивно – в других. В центре этой структуры обычно находится духовная активность, которая включает в себя увлечение литературой, живописью, искусством в целом, духовное развитие и связана со всеми формами, кроме субкультурной. При этом девушки чаще предпочитают духовно-образовательные виды социальной активности, нежели юноши.&quot;Мы выяснили, что молодые люди, особенно наиболее юные и наименее религиозные из них, предпочитают досуговую активность. Также их выбор часто падает на те виды социальной активности, которые связаны с их основной занятостью (как правило, это учебная деятельность) или с ежедневными заботами&quot;, – рассказал заведующий кафедрой социальной психологии образования и развития СГУ Раиль Шамионов.Ученые отмечают, что в жизни молодежи большое значение имеют интернет-сетевая, образовательно-развивающая и социально-экономическая активности, они тесно связаны друг с другом и образуют жесткую и устойчивую структуру. Наименее выражены в жизни молодежи гражданско-политические формы активности.Исследование, по мнению авторов, подтвердило значимую роль идентичности, образования, возраста и религиозности молодежи в ее социальной активности. При этом ученые предложили использовать для последующего анализа четырехкомпонентную факторную модель форм активности (гражданско-политическая, протестно-субкультурная, духовно-образовательная, досуговая формы).Результаты работы позволят грамотно организовывать социальную активность молодых людей: вовлекать их в социально-нормативные формы и блокировать асоциальные, считает Раиль Шамионов."В организации социальной активности молодежи необходимо учитывать роль пола, образования, идентичности и религиозности. Важные выводы нашего исследования состоят не просто в весомом значении этих переменных для отдельных видов социальной активности, но и в их влиянии на выбор в пользу радикализации активности, либо в пользу отказа от нее", – отметил он.В ходе исследования ученые применяли специальные моношкалы. Гражданскую идентичность определяли посредством шкалы А.Н. Татарко. Были использованы методы описательной статистики, факторный, корреляционный, регрессионный анализ.
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наука, общество, россия, навигатор абитуриента, университетская наука, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , саратов
Наука, Наука, Общество, Россия, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Саратов

В России выявили самые популярные виды социальной активности молодежи

© iStock.com / skynesherДевушка рисует
Девушка рисует - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© iStock.com / skynesher
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Наиболее популярная форма социальной активности российской молодежи – досуговая. За ней следуют интернет-сетевая, образовательно-развивающая и социально-экономическая формы социальной активности, установили ученые СГУ. Результаты исследования опубликованы в журнале "Вестник РУДН: Психология и педагогика".
Социальная активность понимается современной наукой как часть образа жизни в обществе, проявляющегося в различных видах деятельности – волонтерской, творческой, коммуникативной, гражданской и других. В разные формы социальной активности вовлечены все возрастные группы, однако, по мнению специалистов, важнее всего ее реализация в юности (13-19 лет) и молодости (20-30) лет.
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Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) изучили структуру социальной активности молодежи и определили, какую роль играют при выборе ее формы гражданская идентичность, религиозность, пол и образование молодого человека. Выборку составили 305 человек (мужчины – 35,4 %).
Специалисты установили, что молодежь разносторонне активна, и эта активность имеет свою внутреннюю логику. По мнению ученых, предпочтения молодых людей можно объединить в группы: для одних это гражданско-политическая, для других – протестно-субкультурная, для третьих – духовно-образовательная; для четвертых – досуговая.
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По данным исследователей, структура социальной активности молодежи весьма сложна, молодые люди более интенсивно участвуют в одних группах и менее интенсивно – в других. В центре этой структуры обычно находится духовная активность, которая включает в себя увлечение литературой, живописью, искусством в целом, духовное развитие и связана со всеми формами, кроме субкультурной. При этом девушки чаще предпочитают духовно-образовательные виды социальной активности, нежели юноши.
«

"Мы выяснили, что молодые люди, особенно наиболее юные и наименее религиозные из них, предпочитают досуговую активность. Также их выбор часто падает на те виды социальной активности, которые связаны с их основной занятостью (как правило, это учебная деятельность) или с ежедневными заботами", – рассказал заведующий кафедрой социальной психологии образования и развития СГУ Раиль Шамионов.

Ученые отмечают, что в жизни молодежи большое значение имеют интернет-сетевая, образовательно-развивающая и социально-экономическая активности, они тесно связаны друг с другом и образуют жесткую и устойчивую структуру. Наименее выражены в жизни молодежи гражданско-политические формы активности.
Исследование, по мнению авторов, подтвердило значимую роль идентичности, образования, возраста и религиозности молодежи в ее социальной активности. При этом ученые предложили использовать для последующего анализа четырехкомпонентную факторную модель форм активности (гражданско-политическая, протестно-субкультурная, духовно-образовательная, досуговая формы).
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Результаты работы позволят грамотно организовывать социальную активность молодых людей: вовлекать их в социально-нормативные формы и блокировать асоциальные, считает Раиль Шамионов.
"В организации социальной активности молодежи необходимо учитывать роль пола, образования, идентичности и религиозности. Важные выводы нашего исследования состоят не просто в весомом значении этих переменных для отдельных видов социальной активности, но и в их влиянии на выбор в пользу радикализации активности, либо в пользу отказа от нее", – отметил он.
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В ходе исследования ученые применяли специальные моношкалы. Гражданскую идентичность определяли посредством шкалы А.Н. Татарко. Были использованы методы описательной статистики, факторный, корреляционный, регрессионный анализ.
 
НаукаНаукаОбществоРоссияНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаСаратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. ЧернышевскогоСаратов
 
 
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