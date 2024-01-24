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НАТО объявило о начале крупнейших за десятилетие учений Steadfast Defender - РИА Новости, 24.01.2024
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22:04 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/nato-1923309819.html
НАТО объявило о начале крупнейших за десятилетие учений Steadfast Defender
НАТО объявило о начале крупнейших за десятилетие учений Steadfast Defender - РИА Новости, 24.01.2024
НАТО объявило о начале крупнейших за десятилетие учений Steadfast Defender
В НАТО объявили о начале в среду крупнейших за последнее время учений Steadfast Defender, которые продлятся несколько месяцев. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T22:04
2024-01-24T22:04
россия
александр грушко
нато
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. В НАТО объявили о начале в среду крупнейших за последнее время учений Steadfast Defender, которые продлятся несколько месяцев. "Американский корабль Gunston Hall сегодня отправился в плавание, ознаменовав начало крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender-2024", - написал в сети X официальный представитель альянса Дилан Уайт. Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. В учениях, которые пройдут в Атлантике и в Европе, задействуют порядка 90 тысяч военнослужащих. Они продлятся несколько месяцев. В ходе учений страны НАТО планируют отработать действия на случай атаки со стороны сопоставимого по мощи противника в соответствии с пятой статьей Североатлантического договора, который предполагает, что нападение на одного союзника альянса рассматривается как атака против всех стран и допускает оказание соответствующей помощи. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что масштаб учений НАТО Steadfast Defender-2024 знаменует окончательное и бесповоротное возвращение альянса к схемам холодной войны. По его словам, эти учения являются ещё одним элементом гибридной войны, развязанной Западом против России.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html
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россия, александр грушко, нато, в мире
Россия, Александр Грушко, НАТО, В мире
НАТО объявило о начале крупнейших за десятилетие учений Steadfast Defender

Уайт: НАТО объявило о начале крупнейших за десятилетие учений Steadfast Defender

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. В НАТО объявили о начале в среду крупнейших за последнее время учений Steadfast Defender, которые продлятся несколько месяцев.
"Американский корабль Gunston Hall сегодня отправился в плавание, ознаменовав начало крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender-2024", - написал в сети X официальный представитель альянса Дилан Уайт.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
НАТО идет на войну
22 января, 08:00
Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. В учениях, которые пройдут в Атлантике и в Европе, задействуют порядка 90 тысяч военнослужащих. Они продлятся несколько месяцев.
В ходе учений страны НАТО планируют отработать действия на случай атаки со стороны сопоставимого по мощи противника в соответствии с пятой статьей Североатлантического договора, который предполагает, что нападение на одного союзника альянса рассматривается как атака против всех стран и допускает оказание соответствующей помощи.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что масштаб учений НАТО Steadfast Defender-2024 знаменует окончательное и бесповоротное возвращение альянса к схемам холодной войны. По его словам, эти учения являются ещё одним элементом гибридной войны, развязанной Западом против России.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Поражение НАТО в столкновении с Россией предсказуемо
8 января, 08:00
 
РоссияАлександр ГрушкоНАТОВ мире
 
 
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