https://ria.ru/20240124/nato-1923309819.html

НАТО объявило о начале крупнейших за десятилетие учений Steadfast Defender

НАТО объявило о начале крупнейших за десятилетие учений Steadfast Defender - РИА Новости, 24.01.2024

НАТО объявило о начале крупнейших за десятилетие учений Steadfast Defender

В НАТО объявили о начале в среду крупнейших за последнее время учений Steadfast Defender, которые продлятся несколько месяцев. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T22:04

2024-01-24T22:04

2024-01-24T22:04

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александр грушко

нато

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. В НАТО объявили о начале в среду крупнейших за последнее время учений Steadfast Defender, которые продлятся несколько месяцев. "Американский корабль Gunston Hall сегодня отправился в плавание, ознаменовав начало крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender-2024", - написал в сети X официальный представитель альянса Дилан Уайт. Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. В учениях, которые пройдут в Атлантике и в Европе, задействуют порядка 90 тысяч военнослужащих. Они продлятся несколько месяцев. В ходе учений страны НАТО планируют отработать действия на случай атаки со стороны сопоставимого по мощи противника в соответствии с пятой статьей Североатлантического договора, который предполагает, что нападение на одного союзника альянса рассматривается как атака против всех стран и допускает оказание соответствующей помощи. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что масштаб учений НАТО Steadfast Defender-2024 знаменует окончательное и бесповоротное возвращение альянса к схемам холодной войны. По его словам, эти учения являются ещё одним элементом гибридной войны, развязанной Западом против России.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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россия, александр грушко, нато, в мире