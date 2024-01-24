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Артиллерия уничтожила на Купянском направлении САУ и танк ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/msta-s-1923120383.html
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении САУ и танк ВСУ
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении САУ и танк ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении САУ и танк ВСУ
Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил высокоточными боеприпасами "Краснополь" танк Т-64 и самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика"... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T06:09
2024-01-24T06:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-64
в мире
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил высокоточными боеприпасами "Краснополь" танк Т-64 и самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С". Расчет одной из 152-миллметровых самоходных гаубиц с применением высокоточных боеприпасов "Краснополь" уничтожил танк Т-64 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВСУ", - сообщили в ведомстве. Там также отметили, что после выполнения боевой задачи батарея выполнила и противоогневой маневр, сменив позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы противника.
https://ria.ru/20240115/artilleriya-1921342605.html
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россия, вооруженные силы украины, т-64, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-64, В мире
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении САУ и танк ВСУ

Расчет САУ "Мста-С" уничтожил на Купянском направлении САУ и танк ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил высокоточными боеприпасами "Краснополь" танк Т-64 и самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С". Расчет одной из 152-миллметровых самоходных гаубиц с применением высокоточных боеприпасов "Краснополь" уничтожил танк Т-64 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВСУ", - сообщили в ведомстве.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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Там также отметили, что после выполнения боевой задачи батарея выполнила и противоогневой маневр, сменив позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы противника.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТ-64В мире
 
 
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