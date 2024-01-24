https://ria.ru/20240124/msta-s-1923120383.html

Артиллерия уничтожила на Купянском направлении САУ и танк ВСУ

Артиллерия уничтожила на Купянском направлении САУ и танк ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024

Артиллерия уничтожила на Купянском направлении САУ и танк ВСУ

Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил высокоточными боеприпасами "Краснополь" танк Т-64 и самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика"... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T06:09

2024-01-24T06:09

2024-01-24T06:09

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

т-64

в мире

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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил высокоточными боеприпасами "Краснополь" танк Т-64 и самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С". Расчет одной из 152-миллметровых самоходных гаубиц с применением высокоточных боеприпасов "Краснополь" уничтожил танк Т-64 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВСУ", - сообщили в ведомстве. Там также отметили, что после выполнения боевой задачи батарея выполнила и противоогневой маневр, сменив позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы противника.

https://ria.ru/20240115/artilleriya-1921342605.html

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россия, вооруженные силы украины, т-64, в мире