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Московские ярмарки в 2023 году посетили более шести миллионов человек - РИА Новости, 24.01.2024
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07:43 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/moskva-1923125879.html
Московские ярмарки в 2023 году посетили более шести миллионов человек
Московские ярмарки в 2023 году посетили более шести миллионов человек - РИА Новости, 24.01.2024
Московские ярмарки в 2023 году посетили более шести миллионов человек
Более шести миллионов человек посетили ярмарки Москвы в 2023 году, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T07:43
2024-01-24T07:43
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россия
экономика
сергей собянин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более шести миллионов человек посетили ярмарки Москвы в 2023 году, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Сейчас в городе уже 69 таких всесезонных ярмарок – шесть открылись в 2023 году, включая рыбный рынок "Москва - на волне" в Косине-Ухтомском. А вместе с ярмарками выходного дня их количество достигло 130. В общей сложности это 2,7 тысячи торговых точек и более 6 тысяч рабочих мест. Только в прошлом году количество посетителей ярмарок превысило 6 миллионов человек. Реализовано 11 642 тонны продукции. Это стало неплохим вкладом Москвы в реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", - говорится в сообщении. Свежую сельхозпродукцию для московских ярмарок привозят фермеры из 47 регионов России и трех стран СНГ, добавил мэр. При этом география поставщиков постоянно расширяется.
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москва, россия, экономика, сергей собянин, снг
Москва, Россия, Экономика, Сергей Собянин, СНГ
Московские ярмарки в 2023 году посетили более шести миллионов человек

Собянин: ярмарки Москвы в 2023 году посетили более шести миллионов человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПосетители на предновогодней ГУМ-Ярмарке в Москве
Посетители на предновогодней ГУМ-Ярмарке в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Посетители на предновогодней ГУМ-Ярмарке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более шести миллионов человек посетили ярмарки Москвы в 2023 году, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Сейчас в городе уже 69 таких всесезонных ярмарок – шесть открылись в 2023 году, включая рыбный рынок "Москва - на волне" в Косине-Ухтомском. А вместе с ярмарками выходного дня их количество достигло 130. В общей сложности это 2,7 тысячи торговых точек и более 6 тысяч рабочих мест. Только в прошлом году количество посетителей ярмарок превысило 6 миллионов человек. Реализовано 11 642 тонны продукции. Это стало неплохим вкладом Москвы в реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", - говорится в сообщении.
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Свежую сельхозпродукцию для московских ярмарок привозят фермеры из 47 регионов России и трех стран СНГ, добавил мэр. При этом география поставщиков постоянно расширяется.
 
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