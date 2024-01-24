https://ria.ru/20240124/moldaviya-1923253104.html
Молдавия расторгнет "не представляющие ценность" соглашения с СНГ
Молдавия расторгнет "не представляющие ценность" соглашения с СНГ - РИА Новости, 24.01.2024
Молдавия расторгнет "не представляющие ценность" соглашения с СНГ
Около 120 подписанных Молдавией соглашений с СНГ не представляют ценности для граждан республики, начаты процедуры по расторжении 79 договоров, заявил в среду... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:15
2024-01-24T17:15
2024-01-24T17:15
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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Около 120 подписанных Молдавией соглашений с СНГ не представляют ценности для граждан республики, начаты процедуры по расторжении 79 договоров, заявил в среду глава пресс-службы правительства Даниел Водэ. Ранее в среду правительство Молдавии одобрило денонсацию восьми соглашений с СНГ из областей обороны, энергетики и здравоохранения. "Эти соглашения устарели и не отвечают текущим реалиям, потому что политика нашей страны не резонирует с целями, которые установили страны, подписавшие эти соглашения. Всего же власти Молдавии определили свыше 119 договоров, подписанных в рамках СНГ, которые не представляют ценности для граждан республики, на данный момент начаты законные процедуры о расторжении 79 из этих документов", - заявил Водэ на брифинге после заседания правительства. Он отметил, что молдавской стороной завершена процедура денонсации 55 соглашений с СНГ, исполнительный секретариат Содружества подтвердил прекращение правового действия 36 договоров. Также Водэ подчеркнул, что всего Молдавия подписала 282 различных соглашений в рамках Содружества. Он отметил, что каждый из этих документов анализируется с точки зрения пользы для граждан и учреждений страны. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
https://ria.ru/20240124/moldaviya-1923166264.html
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, снг, правительство молдавии
В мире, Молдавия, СНГ, Правительство Молдавии
Молдавия расторгнет "не представляющие ценность" соглашения с СНГ
Правительство Молдавии: около 120 соглашений с СНГ не представляют ценности
КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Около 120 подписанных Молдавией соглашений с СНГ не представляют ценности для граждан республики, начаты процедуры по расторжении 79 договоров, заявил в среду глава пресс-службы правительства Даниел Водэ.
Ранее в среду правительство Молдавии одобрило денонсацию восьми соглашений с СНГ из областей обороны, энергетики и здравоохранения.
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"Эти соглашения устарели и не отвечают текущим реалиям, потому что политика нашей страны не резонирует с целями, которые установили страны, подписавшие эти соглашения. Всего же власти Молдавии определили свыше 119 договоров, подписанных в рамках СНГ, которые не представляют ценности для граждан республики, на данный момент начаты законные процедуры о расторжении 79 из этих документов", - заявил Водэ на брифинге после заседания правительства.
Он отметил, что молдавской стороной завершена процедура денонсации 55 соглашений с СНГ, исполнительный секретариат Содружества подтвердил прекращение правового действия 36 договоров.
Также Водэ подчеркнул, что всего Молдавия подписала 282 различных соглашений в рамках Содружества. Он отметил, что каждый из этих документов анализируется с точки зрения пользы для граждан и учреждений страны.
Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
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