https://ria.ru/20240124/moldaviya-1923253104.html

Молдавия расторгнет "не представляющие ценность" соглашения с СНГ

Молдавия расторгнет "не представляющие ценность" соглашения с СНГ - РИА Новости, 24.01.2024

Молдавия расторгнет "не представляющие ценность" соглашения с СНГ

Около 120 подписанных Молдавией соглашений с СНГ не представляют ценности для граждан республики, начаты процедуры по расторжении 79 договоров, заявил в среду... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:15

2024-01-24T17:15

2024-01-24T17:15

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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Около 120 подписанных Молдавией соглашений с СНГ не представляют ценности для граждан республики, начаты процедуры по расторжении 79 договоров, заявил в среду глава пресс-службы правительства Даниел Водэ. Ранее в среду правительство Молдавии одобрило денонсацию восьми соглашений с СНГ из областей обороны, энергетики и здравоохранения. "Эти соглашения устарели и не отвечают текущим реалиям, потому что политика нашей страны не резонирует с целями, которые установили страны, подписавшие эти соглашения. Всего же власти Молдавии определили свыше 119 договоров, подписанных в рамках СНГ, которые не представляют ценности для граждан республики, на данный момент начаты законные процедуры о расторжении 79 из этих документов", - заявил Водэ на брифинге после заседания правительства. Он отметил, что молдавской стороной завершена процедура денонсации 55 соглашений с СНГ, исполнительный секретариат Содружества подтвердил прекращение правового действия 36 договоров. Также Водэ подчеркнул, что всего Молдавия подписала 282 различных соглашений в рамках Содружества. Он отметил, что каждый из этих документов анализируется с точки зрения пользы для граждан и учреждений страны. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.

https://ria.ru/20240124/moldaviya-1923166264.html

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, снг, правительство молдавии