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В Молдавии появится министерство европейской интеграции - РИА Новости, 24.01.2024
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11:39 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/moldaviya-1923161096.html
В Молдавии появится министерство европейской интеграции
В Молдавии появится министерство европейской интеграции - РИА Новости, 24.01.2024
В Молдавии появится министерство европейской интеграции
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в стране появится министерство европейской интеграции, которое возглавит действующий госсекретарь МИД Кристина... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:39
2024-01-24T11:39
в мире
молдавия
дорин речан
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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в стране появится министерство европейской интеграции, которое возглавит действующий госсекретарь МИД Кристина Герасимов. Ранее в среду Нику Попеску заявил, что уходит в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции. "Портфель европейской интеграции перейдет к Кристине Герасимов, она возглавит соответствующее министерство", - заявил Речан на заседании правительства. МИД, как ранее заявил премьер, возглавит вице-спикер парламента Михай Попшой. Герасимов в 2021 году стала советником президента Майи Санду по внешним отношениям, годом позже возглавила администрацию главы республики. А 3 января этого года она была назначена на пост государственного секретаря в МИД.
https://ria.ru/20240120/moldaviya-1922525193.html
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в мире, молдавия, дорин речан
В мире, Молдавия, Дорин Речан
В Молдавии появится министерство европейской интеграции

Премьер Речан: в Молдавии создадут министерство европейской интеграции

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в стране появится министерство европейской интеграции, которое возглавит действующий госсекретарь МИД Кристина Герасимов.
Ранее в среду Нику Попеску заявил, что уходит в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции.
"Портфель европейской интеграции перейдет к Кристине Герасимов, она возглавит соответствующее министерство", - заявил Речан на заседании правительства.
МИД, как ранее заявил премьер, возглавит вице-спикер парламента Михай Попшой.
Герасимов в 2021 году стала советником президента Майи Санду по внешним отношениям, годом позже возглавила администрацию главы республики. А 3 января этого года она была назначена на пост государственного секретаря в МИД.
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20 января, 17:31
 
В миреМолдавияДорин Речан
 
 
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