https://ria.ru/20240124/moldaviya-1923161096.html

В Молдавии появится министерство европейской интеграции

В Молдавии появится министерство европейской интеграции - РИА Новости, 24.01.2024

В Молдавии появится министерство европейской интеграции

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в стране появится министерство европейской интеграции, которое возглавит действующий госсекретарь МИД Кристина... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:39

2024-01-24T11:39

2024-01-24T11:39

в мире

молдавия

дорин речан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в стране появится министерство европейской интеграции, которое возглавит действующий госсекретарь МИД Кристина Герасимов. Ранее в среду Нику Попеску заявил, что уходит в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции. "Портфель европейской интеграции перейдет к Кристине Герасимов, она возглавит соответствующее министерство", - заявил Речан на заседании правительства. МИД, как ранее заявил премьер, возглавит вице-спикер парламента Михай Попшой. Герасимов в 2021 году стала советником президента Майи Санду по внешним отношениям, годом позже возглавила администрацию главы республики. А 3 января этого года она была назначена на пост государственного секретаря в МИД.

https://ria.ru/20240120/moldaviya-1922525193.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, дорин речан