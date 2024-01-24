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Модель с Украины стала "Мисс Япония" и спровоцировала скандал - РИА Новости, 24.01.2024
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16:36 24.01.2024 (обновлено: 18:26 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/model-1923239954.html
Модель с Украины стала "Мисс Япония" и спровоцировала скандал
Модель с Украины стала "Мисс Япония" и спровоцировала скандал - РИА Новости, 24.01.2024
Модель с Украины стала "Мисс Япония" и спровоцировала скандал
Модель украинского происхождения Каролина Шиино оказалась в центре скандала после победы в конкурсе "Мисс Япония", пишет британская газета Independent. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:36
2024-01-24T18:26
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украина
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Модель украинского происхождения Каролина Шиино оказалась в центре скандала после победы в конкурсе "Мисс Япония", пишет британская газета Independent."Девушка украинского происхождения стала поводом для дискуссий после того, как она победила на конкурсе "Мисс Япония — 2024", — говорится в материале.Шиино переехала в Японию, когда ей было пять лет, после того как ее мать вышла замуж за японца. Жители страны в социальных сетях задались вопросом, как человек, не имеющий японских корней, может получить подобный титул, добавил автор статьи.Гнев японцев в основном вызвало предположение, что решение о победе Шиино было связано с геополитической ситуацией в мире. Газета приводит мнения читателей, заметивших, что если бы девушка была бы русской, то, очевидно, она не смогла бы одержать победу.
https://ria.ru/20231012/ukraintsy-1902366506.html
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в мире, япония, украина
В мире, Япония, Украина
Модель с Украины стала "Мисс Япония" и спровоцировала скандал

Модель украинского происхождения Шиино победила на конкурсе "Мисс Япония"

© Фото : Miss Japan AssociationКаролина Шиино
Каролина Шиино - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : Miss Japan Association
Каролина Шиино
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Модель украинского происхождения Каролина Шиино оказалась в центре скандала после победы в конкурсе "Мисс Япония", пишет британская газета Independent.
"Девушка украинского происхождения стала поводом для дискуссий после того, как она победила на конкурсе "Мисс Япония — 2024", — говорится в материале.
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Шиино переехала в Японию, когда ей было пять лет, после того как ее мать вышла замуж за японца. Жители страны в социальных сетях задались вопросом, как человек, не имеющий японских корней, может получить подобный титул, добавил автор статьи.
Гнев японцев в основном вызвало предположение, что решение о победе Шиино было связано с геополитической ситуацией в мире. Газета приводит мнения читателей, заметивших, что если бы девушка была бы русской, то, очевидно, она не смогла бы одержать победу.
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