https://ria.ru/20240124/model-1923239954.html
Модель с Украины стала "Мисс Япония" и спровоцировала скандал
Модель с Украины стала "Мисс Япония" и спровоцировала скандал - РИА Новости, 24.01.2024
Модель с Украины стала "Мисс Япония" и спровоцировала скандал
Модель украинского происхождения Каролина Шиино оказалась в центре скандала после победы в конкурсе "Мисс Япония", пишет британская газета Independent. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:36
2024-01-24T16:36
2024-01-24T18:26
в мире
япония
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923234642_0:128:1200:803_1920x0_80_0_0_6cce53be9ace3c964f3a89eff24ed8cc.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Модель украинского происхождения Каролина Шиино оказалась в центре скандала после победы в конкурсе "Мисс Япония", пишет британская газета Independent."Девушка украинского происхождения стала поводом для дискуссий после того, как она победила на конкурсе "Мисс Япония — 2024", — говорится в материале.Шиино переехала в Японию, когда ей было пять лет, после того как ее мать вышла замуж за японца. Жители страны в социальных сетях задались вопросом, как человек, не имеющий японских корней, может получить подобный титул, добавил автор статьи.Гнев японцев в основном вызвало предположение, что решение о победе Шиино было связано с геополитической ситуацией в мире. Газета приводит мнения читателей, заметивших, что если бы девушка была бы русской, то, очевидно, она не смогла бы одержать победу.
https://ria.ru/20231012/ukraintsy-1902366506.html
https://ria.ru/20231223/ukraintsy-1917604744.html
япония
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923234642_0:175:1200:1075_1920x0_80_0_0_c708adfb88189d1d3887cfa40cafa4f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, украина
Модель с Украины стала "Мисс Япония" и спровоцировала скандал
Модель украинского происхождения Шиино победила на конкурсе "Мисс Япония"
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Модель украинского происхождения Каролина Шиино оказалась в центре скандала после победы в конкурсе "Мисс Япония", пишет британская газета Independent
.
"Девушка украинского происхождения стала поводом для дискуссий после того, как она победила на конкурсе "Мисс Япония
— 2024", — говорится в материале.
Украинцы устроили скандал в люксовом отеле в Британии
Шиино переехала в Японию, когда ей было пять лет, после того как ее мать вышла замуж за японца. Жители страны в социальных сетях задались вопросом, как человек, не имеющий японских корней, может получить подобный титул, добавил автор статьи.
Гнев японцев в основном вызвало предположение, что решение о победе Шиино было связано с геополитической ситуацией в мире. Газета приводит мнения читателей, заметивших, что если бы девушка была бы русской, то, очевидно, она не смогла бы одержать победу.
Украинцы устроили скандал в Германии и попали в холодный подвал