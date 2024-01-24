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ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет при инциденте с Ил-76
ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет при инциденте с Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет при инциденте с Ил-76
ВСУ поразили российский Ил-76 с украинскими пленными на борту двумя зенитными ракетами из Харьковской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:22
2024-01-24T15:22
2024-01-24T17:57
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
безопасность
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ВСУ поразили российский Ил-76 с украинскими пленными на борту двумя зенитными ракетами из Харьковской области, сообщили в Минобороны России."Поражение самолета осуществлено Вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", — сказали в министерстве.В ведомстве отметили, что самолет был сбит в 11:15. Борт выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород с целью перевозки украинских военнослужащих для обмена.
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
2024-01-24T15:22
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россия, воздушно-космические силы россии, безопасность, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Безопасность, Крушение Ил-76 в Белгородской области
ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет при инциденте с Ил-76
МО: ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет при инциденте с Ил-76