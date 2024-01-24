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ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет при инциденте с Ил-76

ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет при инциденте с Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет при инциденте с Ил-76

ВСУ поразили российский Ил-76 с украинскими пленными на борту двумя зенитными ракетами из Харьковской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:22

2024-01-24T15:22

2024-01-24T17:57

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

безопасность

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ВСУ поразили российский Ил-76 с украинскими пленными на борту двумя зенитными ракетами из Харьковской области, сообщили в Минобороны России."Поражение самолета осуществлено Вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", — сказали в министерстве.В ведомстве отметили, что самолет был сбит в 11:15. Борт выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород с целью перевозки украинских военнослужащих для обмена.

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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T15:22 true PT0M26S

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россия, воздушно-космические силы россии, безопасность, крушение ил-76 в белгородской области