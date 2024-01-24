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В Москве появится комплекс по эксплуатации вагонов метро - РИА Новости, 24.01.2024
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14:30 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/metro-1923204574.html
В Москве появится комплекс по эксплуатации вагонов метро
В Москве появится комплекс по эксплуатации вагонов метро - РИА Новости, 24.01.2024
В Москве появится комплекс по эксплуатации вагонов метро
Новое столичное электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро, которое находится на завершающей стадии строительства, вместе с действующим депо "Братеево"... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:30
2024-01-24T14:30
москва
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Новое столичное электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро, которое находится на завершающей стадии строительства, вместе с действующим депо "Братеево" создадут самый большой в России комплекс по ремонту и эксплуатации поездов метро, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Для Замоскворецкой линии строится новое депо "Южное", строится в стыке с действующим вагоноремонтным заводом "Братеево". В целом они образуют крупнейший комплекс по эксплуатации вагонов метро не только в Москве, но и в России в целом. Ввод нового депо позволит также активно заменять подвижной состав", - сообщил Собянин в ходе осмотра строящегося депо. Он отметил, что Замоскворецкая линия метро - одна из самых востребованных на сегодняшний день, но там не самый новый подвижной состав. "Мы после ввода в течение четырех лет практически полностью заменим подвижной состав на новые поезда "Москва - 2020" и следующее поколение вагонов, так что Замоскворецкая линия не только будет лучше обслуживаться, но и качество подвижного состава значительно улучшится", - добавил мэр. Как отметил гендиректор компании-подрядчика "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков, строительная готовность объекта составляет 68%, ввести новое депо планируется до конца текущего года. Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, до 2021 года обслуживание поездов Замоскворецкой линии осуществляли электродепо "Сокол", "Замоскворецкое" и "Братеево", однако в 2021 году "Замоскворецкое" было переключено на обслуживание подвижного состава Большой кольцевой линии метро, и для замещения выбывших мощностей в 2020 году на юге Москвы - рядом с действующим депо "Братеево" - было начато строительство нового электродепо "Южное". После ввода в эксплуатацию депо возьмет на себя функции по обслуживанию Замоскворецкой линии, включая поезда новых серий "Москва - 2020" и "Москва-2024", которые начнут поступать уже в 2024 году. При этом действующее депо "Братеево" сконцентрируется на ремонте вагонов метро - мощности комплекса позволят ремонтировать подвижной состав Замоскворецкой линии, а также проводить сложный ремонт вагонов типа "Номерной" и "Русич" с других линий метро. Всего до 850 вагонов в год, 8,5 тысяч колес и более 6,4 тысячи двигателей – это рекорд для аналогичных объектов в России.
https://ria.ru/20240121/metropoliten-1922585781.html
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москва, сергей собянин, россия
Москва, Сергей Собянин, Россия
В Москве появится комплекс по эксплуатации вагонов метро

Собянин: в Москве появится комплекс по эксплуатации вагонов метро

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПоезд на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена
Поезд на станции Арбатская Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Поезд на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Новое столичное электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро, которое находится на завершающей стадии строительства, вместе с действующим депо "Братеево" создадут самый большой в России комплекс по ремонту и эксплуатации поездов метро, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Для Замоскворецкой линии строится новое депо "Южное", строится в стыке с действующим вагоноремонтным заводом "Братеево". В целом они образуют крупнейший комплекс по эксплуатации вагонов метро не только в Москве, но и в России в целом. Ввод нового депо позволит также активно заменять подвижной состав", - сообщил Собянин в ходе осмотра строящегося депо.
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Он отметил, что Замоскворецкая линия метро - одна из самых востребованных на сегодняшний день, но там не самый новый подвижной состав.
"Мы после ввода в течение четырех лет практически полностью заменим подвижной состав на новые поезда "Москва - 2020" и следующее поколение вагонов, так что Замоскворецкая линия не только будет лучше обслуживаться, но и качество подвижного состава значительно улучшится", - добавил мэр.
Как отметил гендиректор компании-подрядчика "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков, строительная готовность объекта составляет 68%, ввести новое депо планируется до конца текущего года.
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Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, до 2021 года обслуживание поездов Замоскворецкой линии осуществляли электродепо "Сокол", "Замоскворецкое" и "Братеево", однако в 2021 году "Замоскворецкое" было переключено на обслуживание подвижного состава Большой кольцевой линии метро, и для замещения выбывших мощностей в 2020 году на юге Москвы - рядом с действующим депо "Братеево" - было начато строительство нового электродепо "Южное".
После ввода в эксплуатацию депо возьмет на себя функции по обслуживанию Замоскворецкой линии, включая поезда новых серий "Москва - 2020" и "Москва-2024", которые начнут поступать уже в 2024 году. При этом действующее депо "Братеево" сконцентрируется на ремонте вагонов метро - мощности комплекса позволят ремонтировать подвижной состав Замоскворецкой линии, а также проводить сложный ремонт вагонов типа "Номерной" и "Русич" с других линий метро. Всего до 850 вагонов в год, 8,5 тысяч колес и более 6,4 тысячи двигателей – это рекорд для аналогичных объектов в России.
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