СМИ: премьер Италии планирует посетить Киев
La Stampa: премьер Италии Мелони готовит визит в Киев в конце февраля
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони готовит визит в Киев в конце февраля, сообщила со ссылкой на дипломатические источники газета la Stampa.
Детали поездки остаются засекреченными, однако отмечается, что она пройдет в рамках принятого Италией в этом году председательства в "большой семерке".
"Из соображений безопасности информация (о поездке) невелика и туманна. Поступает однако некое волнение вокруг премьер-министра, которая формально полетит на Украину в рамках поездок итальянского председательства в G7. Защита Киева немного пропала из итальянских политических дебатов", - говорится в статье, где отмечается переключение внимания общественности на конфликт на Ближнем Востоке.
В начале января Мелони в разговоре с Владимиром Зеленским заверила его, что вопрос поддержки украинских властей "с целью добиться продолжительного и справедливого мира" будет одним из центральных в ходе временного руководства "двадцаткой" в этом году. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни накануне заверил, что Евросоюз не собирается оставлять киевские власти одних.