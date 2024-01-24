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СМИ: премьер Италии планирует посетить Киев - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/meloni-1923205590.html
СМИ: премьер Италии планирует посетить Киев
СМИ: премьер Италии планирует посетить Киев - РИА Новости, 24.01.2024
СМИ: премьер Италии планирует посетить Киев
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони готовит визит в Киев в конце февраля, сообщила со ссылкой на дипломатические источники газета la Stampa. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:33
2024-01-24T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
италия
украина
джорджа мелони
киев
ситуация в днр и лнр
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РИМ, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони готовит визит в Киев в конце февраля, сообщила со ссылкой на дипломатические источники газета la Stampa. Детали поездки остаются засекреченными, однако отмечается, что она пройдет в рамках принятого Италией в этом году председательства в "большой семерке". "Из соображений безопасности информация (о поездке) невелика и туманна. Поступает однако некое волнение вокруг премьер-министра, которая формально полетит на Украину в рамках поездок итальянского председательства в G7. Защита Киева немного пропала из итальянских политических дебатов", - говорится в статье, где отмечается переключение внимания общественности на конфликт на Ближнем Востоке. В начале января Мелони в разговоре с Владимиром Зеленским заверила его, что вопрос поддержки украинских властей "с целью добиться продолжительного и справедливого мира" будет одним из центральных в ходе временного руководства "двадцаткой" в этом году. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни накануне заверил, что Евросоюз не собирается оставлять киевские власти одних.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html
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в мире, италия, украина, джорджа мелони, киев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Украина, Джорджа Мелони, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: премьер Италии планирует посетить Киев

La Stampa: премьер Италии Мелони готовит визит в Киев в конце февраля

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони готовит визит в Киев в конце февраля, сообщила со ссылкой на дипломатические источники газета la Stampa.
Детали поездки остаются засекреченными, однако отмечается, что она пройдет в рамках принятого Италией в этом году председательства в "большой семерке".
"Из соображений безопасности информация (о поездке) невелика и туманна. Поступает однако некое волнение вокруг премьер-министра, которая формально полетит на Украину в рамках поездок итальянского председательства в G7. Защита Киева немного пропала из итальянских политических дебатов", - говорится в статье, где отмечается переключение внимания общественности на конфликт на Ближнем Востоке.
В начале января Мелони в разговоре с Владимиром Зеленским заверила его, что вопрос поддержки украинских властей "с целью добиться продолжительного и справедливого мира" будет одним из центральных в ходе временного руководства "двадцаткой" в этом году. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни накануне заверил, что Евросоюз не собирается оставлять киевские власти одних.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИталияУкраинаДжорджа МелониКиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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