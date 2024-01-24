https://ria.ru/20240124/meloni-1923205590.html

СМИ: премьер Италии планирует посетить Киев

СМИ: премьер Италии планирует посетить Киев - РИА Новости, 24.01.2024

СМИ: премьер Италии планирует посетить Киев

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони готовит визит в Киев в конце февраля, сообщила со ссылкой на дипломатические источники газета la Stampa. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:33

2024-01-24T14:33

2024-01-24T14:33

специальная военная операция на украине

в мире

италия

украина

джорджа мелони

киев

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706348_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_96d6660f6c664a36eee64c6b56f7f6e9.jpg

РИМ, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони готовит визит в Киев в конце февраля, сообщила со ссылкой на дипломатические источники газета la Stampa. Детали поездки остаются засекреченными, однако отмечается, что она пройдет в рамках принятого Италией в этом году председательства в "большой семерке". "Из соображений безопасности информация (о поездке) невелика и туманна. Поступает однако некое волнение вокруг премьер-министра, которая формально полетит на Украину в рамках поездок итальянского председательства в G7. Защита Киева немного пропала из итальянских политических дебатов", - говорится в статье, где отмечается переключение внимания общественности на конфликт на Ближнем Востоке. В начале января Мелони в разговоре с Владимиром Зеленским заверила его, что вопрос поддержки украинских властей "с целью добиться продолжительного и справедливого мира" будет одним из центральных в ходе временного руководства "двадцаткой" в этом году. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни накануне заверил, что Евросоюз не собирается оставлять киевские власти одних.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html

италия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, италия, украина, джорджа мелони, киев, ситуация в днр и лнр