Медведев прокомментировал крушение Ил-76
Медведев назвал крушение Ил-76 результатом борьбы неонацистских элит в Киеве
© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя в Telegram крушение в Белгородской области самолета Ил-76, заявил, что дальше будет только хуже и для сохранения власти Киев будет бомбить свои города и села.
"Дальше будет только хуже: эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с лёгкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО. Будут нещадно бомбить свои города и сёла, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей. Тут для жовто-блакитных тварей нет никаких ограничителей. Ведь на карту поставлено главное – власть и деньги", - написал он.
Дмитрий Медведев назвал историю с уничтожением российского самолёта Ил-76 в Белгородской области результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве, погибших российских летчиков он назвал героями.
"История с уничтожением самолёта Ил-76 – результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве... Светлая память нашим лётчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после крушения заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.
МИД РФ после катастрофы Ил-76 заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни, нарушив договоренности, убил летчиков и бойцов сопровождения, "пустил в расход" своих сограждан. Украинская диктатура принесла своих пленных в жертву стремлению показать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское нутро, добавили в министерстве.
Минобороны Украины по сути отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу.