https://ria.ru/20240124/medvedev-1923217015.html

Медведев прокомментировал крушение Ил-76

Медведев прокомментировал крушение Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

Медведев прокомментировал крушение Ил-76

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя в Telegram крушение в Белгородской области самолета Ил-76, заявил, что дальше будет только хуже и для... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:06

2024-01-24T15:06

2024-01-24T15:56

происшествия

киев

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

дмитрий медведев

россия

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923181770_0:128:845:603_1920x0_80_0_0_a5b64a77046d77d06f1f9abb560ddff6.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя в Telegram крушение в Белгородской области самолета Ил-76, заявил, что дальше будет только хуже и для сохранения власти Киев будет бомбить свои города и села. "Дальше будет только хуже: эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с лёгкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО. Будут нещадно бомбить свои города и сёла, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей. Тут для жовто-блакитных тварей нет никаких ограничителей. Ведь на карту поставлено главное – власть и деньги", - написал он.Дмитрий Медведев назвал историю с уничтожением российского самолёта Ил-76 в Белгородской области результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве, погибших российских летчиков он назвал героями."История с уничтожением самолёта Ил-76 – результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве... Светлая память нашим лётчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после крушения заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.МИД РФ после катастрофы Ил-76 заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни, нарушив договоренности, убил летчиков и бойцов сопровождения, "пустил в расход" своих сограждан. Украинская диктатура принесла своих пленных в жертву стремлению показать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское нутро, добавили в министерстве.Минобороны Украины по сути отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу.

https://ria.ru/20240124/il-76-1923211478.html

киев

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T15:06 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, киев, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, дмитрий медведев, россия, белгородская область, вячеслав гладков, андрей картаполов, вооруженные силы украины, госдума рф, конгресс сша