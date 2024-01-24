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Медведев прокомментировал крушение Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 24.01.2024 (обновлено: 15:56 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/medvedev-1923217015.html
Медведев прокомментировал крушение Ил-76
Медведев прокомментировал крушение Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Медведев прокомментировал крушение Ил-76
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя в Telegram крушение в Белгородской области самолета Ил-76, заявил, что дальше будет только хуже и для... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:06
2024-01-24T15:56
происшествия
киев
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
дмитрий медведев
россия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя в Telegram крушение в Белгородской области самолета Ил-76, заявил, что дальше будет только хуже и для сохранения власти Киев будет бомбить свои города и села. "Дальше будет только хуже: эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с лёгкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО. Будут нещадно бомбить свои города и сёла, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей. Тут для жовто-блакитных тварей нет никаких ограничителей. Ведь на карту поставлено главное – власть и деньги", - написал он.Дмитрий Медведев назвал историю с уничтожением российского самолёта Ил-76 в Белгородской области результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве, погибших российских летчиков он назвал героями."История с уничтожением самолёта Ил-76 – результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве... Светлая память нашим лётчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после крушения заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.МИД РФ после катастрофы Ил-76 заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни, нарушив договоренности, убил летчиков и бойцов сопровождения, "пустил в расход" своих сограждан. Украинская диктатура принесла своих пленных в жертву стремлению показать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское нутро, добавили в министерстве.Минобороны Украины по сути отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу.
https://ria.ru/20240124/il-76-1923211478.html
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
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происшествия, киев, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, дмитрий медведев, россия, белгородская область, вячеслав гладков, андрей картаполов, вооруженные силы украины, госдума рф, конгресс сша
Происшествия, Киев, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Дмитрий Медведев, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Андрей Картаполов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Конгресс США, Специальная военная операция на Украине
Медведев прокомментировал крушение Ил-76

Медведев назвал крушение Ил-76 результатом борьбы неонацистских элит в Киеве

© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя в Telegram крушение в Белгородской области самолета Ил-76, заявил, что дальше будет только хуже и для сохранения власти Киев будет бомбить свои города и села.
"Дальше будет только хуже: эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с лёгкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО. Будут нещадно бомбить свои города и сёла, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей. Тут для жовто-блакитных тварей нет никаких ограничителей. Ведь на карту поставлено главное – власть и деньги", - написал он.
Дмитрий Медведев назвал историю с уничтожением российского самолёта Ил-76 в Белгородской области результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве, погибших российских летчиков он назвал героями.
"История с уничтожением самолёта Ил-76 – результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве... Светлая память нашим лётчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после крушения заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.
МИД РФ после катастрофы Ил-76 заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни, нарушив договоренности, убил летчиков и бойцов сопровождения, "пустил в расход" своих сограждан. Украинская диктатура принесла своих пленных в жертву стремлению показать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское нутро, добавили в министерстве.
Минобороны Украины по сути отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу.
Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Толстой заявил, что после крушения Ил-76 переговоров с Киевом быть не может
Вчера, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКиевИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиДмитрий МедведевРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковАндрей КартаполовВооруженные силы УкраиныГосдума РФКонгресс США
 
 
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