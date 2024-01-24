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Россия доставит гумпомощь для Газы в аэропорт египетского города Эль-Ариш - РИА Новости, 24.01.2024
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08:21 24.01.2024 (обновлено: 08:30 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/mchs-1923129068.html
Россия доставит гумпомощь для Газы в аэропорт египетского города Эль-Ариш
Россия доставит гумпомощь для Газы в аэропорт египетского города Эль-Ариш - РИА Новости, 24.01.2024
Россия доставит гумпомощь для Газы в аэропорт египетского города Эль-Ариш
Самолёт Ил-76 доставит 30 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа в аэропорт египетского города Эль-Ариш, на борту продукты питания и средства личной... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T08:21
2024-01-24T08:30
в мире
россия
эль-ариш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
красный полумесяц
египет
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Самолёт Ил-76 доставит 30 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа в аэропорт египетского города Эль-Ариш, на борту продукты питания и средства личной гигиены, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Самолёт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства доставит гуманитарную помощь в аэропорт города Эль-Ариш. На борту самолета продукты питания и средства личной гигиены общим весом порядка 30 тонн", - говорится в сообщении.Отмечается, что очередная партия российской гуманитарной помощи будет доставлена на территорию Египта и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, потом эту помощь направят жителям сектора Газа.
https://ria.ru/20240124/peremirie-1923109887.html
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в мире, россия, эль-ариш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красный полумесяц, египет
В мире, Россия, Эль-Ариш, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Красный полумесяц, Египет
Россия доставит гумпомощь для Газы в аэропорт египетского города Эль-Ариш

МЧС РФ: самолет Ил-76 доставит гумпомощь Газе в египетский город Эль-Ариш

© МЧС России/TelegramТранспортный самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа
© МЧС России/Telegram
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Самолёт Ил-76 доставит 30 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа в аэропорт египетского города Эль-Ариш, на борту продукты питания и средства личной гигиены, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
«
"Самолёт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства доставит гуманитарную помощь в аэропорт города Эль-Ариш. На борту самолета продукты питания и средства личной гигиены общим весом порядка 30 тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что очередная партия российской гуманитарной помощи будет доставлена на территорию Египта и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, потом эту помощь направят жителям сектора Газа.
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В миреРоссияЭль-АришМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКрасный полумесяцЕгипет
 
 
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