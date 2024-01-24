https://ria.ru/20240124/les-1923176505.html

В Красноярском крае восстановили лес на площади 162,5 тысяч гектаров

В Красноярском крае восстановили лес на площади 162,5 тысяч гектаров - РИА Новости, 24.01.2024

В Красноярском крае восстановили лес на площади 162,5 тысяч гектаров

Специалисты лесничеств и арендаторы в течение текущего года восстановят леса Красноярского края на площади 162,5 тысячи гектаров, что на 31% больше, чем в 2023... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:32

2024-01-24T12:32

2024-01-24T12:32

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 24 янв – РИА Новости. Специалисты лесничеств и арендаторы в течение текущего года восстановят леса Красноярского края на площади 162,5 тысячи гектаров, что на 31% больше, чем в 2023 году, сообщает краевое министерство природных ресурсов и лесного комплекса. "В 2024 году в крае в рамках нацпроекта "Экология" специалисты лесничеств и арендаторы восстановят леса на площади 162,5 тысячи га, что на 31% больше, чем в предыдущем. Наибольшее количество сеянцев хвойных пород деревьев – от 500 тысяч до 1 млн – высадят на территории Тинского, Мотыгинского и Усольского лесничеств. Отметим, арендаторы вносят весомый вклад в лесовосстановление. В этом году лесопользователи проведут работы на площади более 80 тыс. гектаров", - говорится в сообщении. Лесники продолжат высаживать сеянцы с закрытой корневой системой (ЗКС), выращенные в собственных мини-теплицах. Как отмечают специалисты, посадочный материал с ЗКС имеет практически 100% приживаемость, поэтому количество высаженных сеянцев в грунт с закрытой корневой системой ежегодно будет увеличиваться. По данным пресс-службы, если в 2023 году в теплицах вырастили миллион саженцев, то в этом году планируют 2 миллиона. Кроме того, к шести мини-теплицам, которые построили в прошлом году, в этом добавят еще два комплекса.

https://ria.ru/20240124/krasnoyarsk-1923169345.html

красноярский край

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красноярский край