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Артемий Лебедев развелся с женой, с которой воспитывает шестерых детей
Артемий Лебедев развелся с женой, с которой воспитывает шестерых детей - РИА Новости, 24.01.2024
Артемий Лебедев развелся с женой, с которой воспитывает шестерых детей
Российский дизайнер, блогер, директор по дизайну "ВКонтакте" Артемий Лебедев сообщил в своей авторской программе "Самые честные новости", что развелся с... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T19:19
2024-01-24T19:19
2024-01-24T19:44
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российский дизайнер, блогер, директор по дизайну "ВКонтакте" Артемий Лебедев сообщил в своей авторской программе "Самые честные новости", что развелся с дизайнером Аленой Ивановой. "Важнейшая новость прошедшей недели состоит в том, что у меня теперь в паспорте стоит штамп о разводе", — заявил Лебедев.Осенью 2022 года Лебедев сообщил в своем блоге, что разводится. "Эта подробность моей личной жизни, которую вы должны знать в ближайшие 10 лет", — написал тогда он. По какой причине супруги, которые воспитывают шестерых детей, решили разойтись, не уточняется.Дизайнер в принципе не любит афишировать свою личную жизнь. Известно, что у него десять детей от пяти разных женщин. В этом блогер ранее признался в интервью Светлане Бондарчук и Ксении Собчак.
https://ria.ru/20231205/lel-1913843320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Артемий Лебедев развелся с женой, с которой воспитывает шестерых детей
Дизайнер Артемий Лебедев развелся с женой, с которой воспитывает шестерых детей