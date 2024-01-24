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Артемий Лебедев развелся с женой, с которой воспитывает шестерых детей - РИА Новости, 24.01.2024
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Шоубиз
 
19:19 24.01.2024 (обновлено: 19:44 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/lebedev-1923245334.html
Артемий Лебедев развелся с женой, с которой воспитывает шестерых детей
Артемий Лебедев развелся с женой, с которой воспитывает шестерых детей - РИА Новости, 24.01.2024
Артемий Лебедев развелся с женой, с которой воспитывает шестерых детей
Российский дизайнер, блогер, директор по дизайну "ВКонтакте" Артемий Лебедев сообщил в своей авторской программе "Самые честные новости", что развелся с... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T19:19
2024-01-24T19:44
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российский дизайнер, блогер, директор по дизайну "ВКонтакте" Артемий Лебедев сообщил в своей авторской программе "Самые честные новости", что развелся с дизайнером Аленой Ивановой. &quot;Важнейшая новость прошедшей недели состоит в том, что у меня теперь в паспорте стоит штамп о разводе&quot;, — заявил Лебедев.Осенью 2022 года Лебедев сообщил в своем блоге, что разводится. "Эта подробность моей личной жизни, которую вы должны знать в ближайшие 10 лет", — написал тогда он. По какой причине супруги, которые воспитывают шестерых детей, решили разойтись, не уточняется.Дизайнер в принципе не любит афишировать свою личную жизнь. Известно, что у него десять детей от пяти разных женщин. В этом блогер ранее признался в интервью Светлане Бондарчук и Ксении Собчак.
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Шоубиз, Артемий Лебедев, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Светлана Бондарчук, Ксения Собчак, слухи, скандал
Артемий Лебедев развелся с женой, с которой воспитывает шестерых детей

Дизайнер Артемий Лебедев развелся с женой, с которой воспитывает шестерых детей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДизайнер Артемий Лебедев
Дизайнер Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дизайнер Артемий Лебедев
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российский дизайнер, блогер, директор по дизайну "ВКонтакте" Артемий Лебедев сообщил в своей авторской программе "Самые честные новости", что развелся с дизайнером Аленой Ивановой.
«

"Важнейшая новость прошедшей недели состоит в том, что у меня теперь в паспорте стоит штамп о разводе", — заявил Лебедев.

Осенью 2022 года Лебедев сообщил в своем блоге, что разводится. "Эта подробность моей личной жизни, которую вы должны знать в ближайшие 10 лет", — написал тогда он.
По какой причине супруги, которые воспитывают шестерых детей, решили разойтись, не уточняется.
Дизайнер в принципе не любит афишировать свою личную жизнь.
Известно, что у него десять детей от пяти разных женщин. В этом блогер ранее признался в интервью Светлане Бондарчук и Ксении Собчак.
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