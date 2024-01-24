https://ria.ru/20240124/lebedev-1923245334.html

Артемий Лебедев развелся с женой, с которой воспитывает шестерых детей

Артемий Лебедев развелся с женой, с которой воспитывает шестерых детей - РИА Новости, 24.01.2024

Артемий Лебедев развелся с женой, с которой воспитывает шестерых детей

Российский дизайнер, блогер, директор по дизайну "ВКонтакте" Артемий Лебедев сообщил в своей авторской программе "Самые честные новости", что развелся с... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T19:19

2024-01-24T19:19

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российский дизайнер, блогер, директор по дизайну "ВКонтакте" Артемий Лебедев сообщил в своей авторской программе "Самые честные новости", что развелся с дизайнером Аленой Ивановой. "Важнейшая новость прошедшей недели состоит в том, что у меня теперь в паспорте стоит штамп о разводе", — заявил Лебедев.Осенью 2022 года Лебедев сообщил в своем блоге, что разводится. "Эта подробность моей личной жизни, которую вы должны знать в ближайшие 10 лет", — написал тогда он. По какой причине супруги, которые воспитывают шестерых детей, решили разойтись, не уточняется.Дизайнер в принципе не любит афишировать свою личную жизнь. Известно, что у него десять детей от пяти разных женщин. В этом блогер ранее признался в интервью Светлане Бондарчук и Ксении Собчак.

https://ria.ru/20231205/lel-1913843320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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