https://ria.ru/20240124/lavrov-1923312499.html
Лавров иронично ответил на вопрос о российском ядерном оружии в Белоруссии
Лавров иронично ответил на вопрос о российском ядерном оружии в Белоруссии - РИА Новости, 24.01.2024
Лавров иронично ответил на вопрос о российском ядерном оружии в Белоруссии
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН с иронией воспринял вопрос американской журналистки по поводу российского тактического ядерного оружия,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:08
2024-01-24T21:08
2024-01-24T22:27
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ООН, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН с иронией воспринял вопрос американской журналистки по поводу российского тактического ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. Американская журналистка, работающая в ООН, спросила Лаврова, намерена ли Россия "использовать на Украине" тактическое ядерное оружие, размещенное в Белоруссии. Министр отметил, что размещение произошло полгода назад, и все объяснения по этому поводу были даны сразу. "До вас информация как-то долго доходит. Это произошло полгода назад. И все было объяснено президентом России, президентом Белоруссии", - с иронией отреагировал Лавров. Он напомнил, что это было сделано как ответ на то, что ядерное оружие США "в нарушении договора о нераспространении находится в пяти странах НАТО". Более того, США и их союзники это оружие модернизируют, а военные из этих стран НАТО учатся его применять. Россия же, в свою очередь, многие годы пыталась добиться, чтобы США забрали это оружие на свою территорию. "Его расположение в Европе для нас носит стратегический характер, оно совсем рядом с нашими границами", - отметил Лавров. "Запад, конечно, пытался немножко поднимать истерику, исходя из того, что ему-то можно, а нам нельзя. Так что все возможности избегать эскалации были американцами последовательно упущены... Им-то все можно, а зачем России с Белоруссией о чем-то договориться, они же как бы не демократические страны? Это печальный менталитет, который скоро будет мешать уже развитию человечества. Нельзя все время жить на неоколониальном подходе", - добавил министр.
https://ria.ru/20240124/briks-1922948007.html
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россия, белоруссия, сша, сергей лавров, оон, нато
Россия, Белоруссия, США, Сергей Лавров, ООН, НАТО
Лавров иронично ответил на вопрос о российском ядерном оружии в Белоруссии
Лавров: вопрос о ядерном оружии РФ в Белоруссии несвоевременный
ООН, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН с иронией воспринял вопрос американской журналистки по поводу российского тактического ядерного оружия, размещенного в Белоруссии.
Американская журналистка, работающая в ООН, спросила Лаврова, намерена ли Россия "использовать на Украине" тактическое ядерное оружие, размещенное в Белоруссии. Министр отметил, что размещение произошло полгода назад, и все объяснения по этому поводу были даны сразу.
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"До вас информация как-то долго доходит. Это произошло полгода назад. И все было объяснено президентом России, президентом Белоруссии", - с иронией отреагировал Лавров.
Он напомнил, что это было сделано как ответ на то, что ядерное оружие США
"в нарушении договора о нераспространении находится в пяти странах НАТО
". Более того, США и их союзники это оружие модернизируют, а военные из этих стран НАТО учатся его применять. Россия же, в свою очередь, многие годы пыталась добиться, чтобы США забрали это оружие на свою территорию.
"Его расположение в Европе
для нас носит стратегический характер, оно совсем рядом с нашими границами", - отметил Лавров.
"Запад, конечно, пытался немножко поднимать истерику, исходя из того, что ему-то можно, а нам нельзя. Так что все возможности избегать эскалации были американцами последовательно упущены... Им-то все можно, а зачем России с Белоруссией о чем-то договориться, они же как бы не демократические страны? Это печальный менталитет, который скоро будет мешать уже развитию человечества. Нельзя все время жить на неоколониальном подходе", - добавил министр.
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