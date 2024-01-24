Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал переговоры США с Турцией по заходу в Черное море - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/lavrov-1923306264.html
Лавров прокомментировал переговоры США с Турцией по заходу в Черное море
Лавров прокомментировал переговоры США с Турцией по заходу в Черное море - РИА Новости, 24.01.2024
Лавров прокомментировал переговоры США с Турцией по заходу в Черное море
Пентагон не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода в Черное море для военных кораблей, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:35
2024-01-24T21:35
в мире
черное море
турция
россия
сергей лавров
селеста уолландер
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922848954_0:105:3222:1918_1920x0_80_0_0_f9d637c99c5286954506d25e9c97eeb4.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 24 янв - РИА Новости. Пентагон не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода в Черное море для военных кораблей, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что США намерены проработать с Турцией вопрос судоходства в Черном море. Представитель Пентагона уточнила, что в регионе нужно добиться благоприятной среды, в котором Черное море будет полностью открыто для коммерческого судоходства. "Нам турецкие коллеги многократно говорили, что, как хранители наследия конвенции Монтре, они будут строго руководствоваться ее положениями", - отметил Лавров. Он допустил, что представители Пентагона "будут добиваться от Турции смягчения режима проливов по сравнению с нынешними требованиями, когда в условиях военных действий военные корабли не прибрежных стран не заходят в Черное море". Но усомнился, что такая инициатива Вашингтона приведет к конкретным результатам. "Я не думаю, что это у них получится", - добавил министр. Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтре, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтре правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
https://ria.ru/20240105/turtsiya-1919612002.html
https://ria.ru/20240119/zerno-1922334428.html
https://ria.ru/20240116/chernoe_more-1921539349.html
черное море
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922848954_491:0:3222:2048_1920x0_80_0_0_9dc31252d5a0c1707e7c6d37345d720e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черное море, турция, россия, сергей лавров, селеста уолландер, министерство обороны сша
В мире, Черное море, Турция, Россия, Сергей Лавров, Селеста Уолландер, Министерство обороны США
Лавров прокомментировал переговоры США с Турцией по заходу в Черное море

Лавров: Пентагон не добьется изменений по заходу военных кораблей в Черное море

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 24 янв - РИА Новости. Пентагон не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода в Черное море для военных кораблей, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что США намерены проработать с Турцией вопрос судоходства в Черном море. Представитель Пентагона уточнила, что в регионе нужно добиться благоприятной среды, в котором Черное море будет полностью открыто для коммерческого судоходства.
Корабли ВМС Турции в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Турция заблокировала НАТО ради российских яиц и двух стульев
5 января, 08:00
"Нам турецкие коллеги многократно говорили, что, как хранители наследия конвенции Монтре, они будут строго руководствоваться ее положениями", - отметил Лавров.
Он допустил, что представители Пентагона "будут добиваться от Турции смягчения режима проливов по сравнению с нынешними требованиями, когда в условиях военных действий военные корабли не прибрежных стран не заходят в Черное море". Но усомнился, что такая инициатива Вашингтона приведет к конкретным результатам.
"Я не думаю, что это у них получится", - добавил министр.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В Кремле прокомментировали поиски Украиной маршрутов для поставок зерна
19 января, 13:46
Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтре, и запретила проход военных кораблей через свои проливы.
Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтре правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Эксперт оценил идею ВЭФ создания военного флота в Черном море
16 января, 07:21
 
В миреЧерное мореТурцияРоссияСергей ЛавровСелеста УолландерМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала