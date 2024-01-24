https://ria.ru/20240124/lavrov-1923306264.html

Лавров прокомментировал переговоры США с Турцией по заходу в Черное море

Лавров прокомментировал переговоры США с Турцией по заходу в Черное море - РИА Новости, 24.01.2024

Лавров прокомментировал переговоры США с Турцией по заходу в Черное море

Пентагон не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода в Черное море для военных кораблей, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T21:35

2024-01-24T21:35

2024-01-24T21:35

в мире

черное море

турция

россия

сергей лавров

селеста уолландер

министерство обороны сша

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НЬЮ-ЙОРК, 24 янв - РИА Новости. Пентагон не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода в Черное море для военных кораблей, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что США намерены проработать с Турцией вопрос судоходства в Черном море. Представитель Пентагона уточнила, что в регионе нужно добиться благоприятной среды, в котором Черное море будет полностью открыто для коммерческого судоходства. "Нам турецкие коллеги многократно говорили, что, как хранители наследия конвенции Монтре, они будут строго руководствоваться ее положениями", - отметил Лавров. Он допустил, что представители Пентагона "будут добиваться от Турции смягчения режима проливов по сравнению с нынешними требованиями, когда в условиях военных действий военные корабли не прибрежных стран не заходят в Черное море". Но усомнился, что такая инициатива Вашингтона приведет к конкретным результатам. "Я не думаю, что это у них получится", - добавил министр. Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтре, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтре правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

https://ria.ru/20240105/turtsiya-1919612002.html

https://ria.ru/20240119/zerno-1922334428.html

https://ria.ru/20240116/chernoe_more-1921539349.html

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в мире, черное море, турция, россия, сергей лавров, селеста уолландер, министерство обороны сша