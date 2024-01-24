https://ria.ru/20240124/lavrov-1923299500.html

Москва и Баку дали позитивную оценку миротворцам в Карабахе, заявил Лавров

Москва и Баку дали позитивную оценку миротворцам в Карабахе, заявил Лавров - РИА Новости, 24.01.2024

Москва и Баку дали позитивную оценку миротворцам в Карабахе, заявил Лавров

Москва и Баку согласны с тем, что на данном этапе присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе играет позитивную роль, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T20:49

2024-01-24T20:49

2024-01-24T20:49

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никол пашинян

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ООН, 24 янв - РИА Новости. Москва и Баку согласны с тем, что на данном этапе присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе играет позитивную роль, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас там действительно остаются миротворцы, даже после того, как все признали Карабах азербайджанской территорией. Но вопрос этот уже не касается армянской стороны. Это вопрос двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. Президенты эту тему обсуждали, они сошлись во мнении, что на данном этапе присутствие российских миротворцев играет позитивную роль для того, чтобы укреплять стабильность, укреплять доверие в регионе и содействовать возвращению тех жителей Карабаха, которые захотят это сделать", - сказал он на пресс-конференции в среду. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. С сентября 2020 года власти Азербайджана переселили в Карабах более 4 тысяч граждан, в стране реализуется программа "Большое возвращение" в Карабах и близлежащие районы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240104/dogovor-1919729515.html

https://ria.ru/20231215/karabakh-1916043897.html

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в мире, азербайджан, баку, москва, сергей лавров, ильхам алиев, никол пашинян