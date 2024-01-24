https://ria.ru/20240124/lavrov-1923298664.html

России и США нечего обсуждать в стратегической безопасности, заявил Лавров

России и США нечего обсуждать в стратегической безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 24.01.2024

России и США нечего обсуждать в стратегической безопасности, заявил Лавров

России нечего обсуждать в сфере стратегической безопасности с Соединенными Штатами, которые уже получили российский ответ на свою бумагу по этому вопросу,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T20:43

2024-01-24T20:43

2024-01-24T20:46

россия

сергей лавров

в мире

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ООН, 24 янв - РИА Новости. России нечего обсуждать в сфере стратегической безопасности с Соединенными Штатами, которые уже получили российский ответ на свою бумагу по этому вопросу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У меня была пресс-конференция недели полторы назад. Меня об этом спросили: был ли ответ на американскую бумагу неофициальную по стратегическому диалогу. Ответ мы им направили в начале января, там все это изложено, и обсуждать сейчас нам с ними нечего", - сказал министр на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста. Он подчеркнул, что Россия привержена "тем потолкам по видам вооружений, которые зафиксированы в договоре об СНВ", однако "никаких инспекций быть не может. Тем более, что уже имели место случаи, когда наши стратегические объекты украинцы обстреливали дальнобойным оружием, которое не могло бы долететь до этих объектов, если бы американцы не помогали его модернизировать".

https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html

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россия, сергей лавров, в мире