Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил, что отношений между Россией и США практически нет - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 24.01.2024 (обновлено: 20:35 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/lavrov-1923297045.html
Лавров заявил, что отношений между Россией и США практически нет
Лавров заявил, что отношений между Россией и США практически нет - РИА Новости, 24.01.2024
Лавров заявил, что отношений между Россией и США практически нет
Отношений между США и Россией сегодня практически нет, они находятся на низком уровне, ведется "нудный" диалог о работе посольств, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T20:25
2024-01-24T20:35
россия
сша
в мире
сергей лавров
барак обама
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898275389_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_0e6808fc7e078c6be812738796bbb2a7.jpg
ООН, 24 янв - РИА Новости. Отношений между США и Россией сегодня практически нет, они находятся на низком уровне, ведется "нудный" диалог о работе посольств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уровень низкий, точка низкая, контактов практически нет за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий и работы их дипломатов в РФ", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду, говоря об отношениях России и США.Он напомнил, что взаимные высылки дипломатов между Москвой и Вашингтоном начались в 2016 году при администрации президента Барака Обамы."Их практически нет, идет разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются", - подчеркнул министр, комментируя вопрос о заморозке отношений Москвы и Вашингтона.
https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html
https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898275389_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_813deba510149fa13390e92bfb15fbcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, сергей лавров, барак обама, москва
Россия, США, В мире, Сергей Лавров, Барак Обама, Москва
Лавров заявил, что отношений между Россией и США практически нет

Лавров заявил, что отношения между РФ и США находятся на низком уровне

© POOL | Перейти в медиабанкЛавров
Лавров
© POOL
Перейти в медиабанк
Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 янв - РИА Новости. Отношений между США и Россией сегодня практически нет, они находятся на низком уровне, ведется "нудный" диалог о работе посольств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уровень низкий, точка низкая, контактов практически нет за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий и работы их дипломатов в РФ", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду, говоря об отношениях России и США.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
США признали неотвратимое
18 января, 08:00
Он напомнил, что взаимные высылки дипломатов между Москвой и Вашингтоном начались в 2016 году при администрации президента Барака Обамы.
"Их практически нет, идет разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются", - подчеркнул министр, комментируя вопрос о заморозке отношений Москвы и Вашингтона.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
"Он поплатится": президент США обьявил вендетту Владимиру Путину
7 января, 08:00
 
РоссияСШАВ миреСергей ЛавровБарак ОбамаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала