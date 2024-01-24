https://ria.ru/20240124/lavrov-1923297045.html
Лавров заявил, что отношений между Россией и США практически нет
Лавров заявил, что отношений между Россией и США практически нет - РИА Новости, 24.01.2024
Лавров заявил, что отношений между Россией и США практически нет
Отношений между США и Россией сегодня практически нет, они находятся на низком уровне, ведется "нудный" диалог о работе посольств, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T20:25
2024-01-24T20:25
2024-01-24T20:35
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ООН, 24 янв - РИА Новости. Отношений между США и Россией сегодня практически нет, они находятся на низком уровне, ведется "нудный" диалог о работе посольств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уровень низкий, точка низкая, контактов практически нет за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий и работы их дипломатов в РФ", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду, говоря об отношениях России и США.Он напомнил, что взаимные высылки дипломатов между Москвой и Вашингтоном начались в 2016 году при администрации президента Барака Обамы."Их практически нет, идет разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются", - подчеркнул министр, комментируя вопрос о заморозке отношений Москвы и Вашингтона.
https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html
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россия, сша, в мире, сергей лавров, барак обама, москва
Россия, США, В мире, Сергей Лавров, Барак Обама, Москва
Лавров заявил, что отношений между Россией и США практически нет
Лавров заявил, что отношения между РФ и США находятся на низком уровне
ООН, 24 янв - РИА Новости. Отношений между США и Россией сегодня практически нет, они находятся на низком уровне, ведется "нудный" диалог о работе посольств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уровень низкий, точка низкая, контактов практически нет за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий и работы их дипломатов в РФ", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду, говоря об отношениях России и США.
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Он напомнил, что взаимные высылки дипломатов между Москвой
и Вашингтоном
начались в 2016 году при администрации президента Барака Обамы
.
"Их практически нет, идет разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются", - подчеркнул министр, комментируя вопрос о заморозке отношений Москвы и Вашингтона.
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