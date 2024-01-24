https://ria.ru/20240124/lavrov-1923297045.html

Лавров заявил, что отношений между Россией и США практически нет

Лавров заявил, что отношений между Россией и США практически нет - РИА Новости, 24.01.2024

Лавров заявил, что отношений между Россией и США практически нет

Отношений между США и Россией сегодня практически нет, они находятся на низком уровне, ведется "нудный" диалог о работе посольств, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T20:25

2024-01-24T20:25

2024-01-24T20:35

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сша

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сергей лавров

барак обама

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ООН, 24 янв - РИА Новости. Отношений между США и Россией сегодня практически нет, они находятся на низком уровне, ведется "нудный" диалог о работе посольств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уровень низкий, точка низкая, контактов практически нет за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий и работы их дипломатов в РФ", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду, говоря об отношениях России и США.Он напомнил, что взаимные высылки дипломатов между Москвой и Вашингтоном начались в 2016 году при администрации президента Барака Обамы."Их практически нет, идет разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются", - подчеркнул министр, комментируя вопрос о заморозке отношений Москвы и Вашингтона.

https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html

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россия, сша, в мире, сергей лавров, барак обама, москва