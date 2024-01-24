https://ria.ru/20240124/lavrov-1923293162.html

Лавров обсудил с постпредами стран ОИС в ООН палестино-израильский конфликт

Лавров обсудил с постпредами стран ОИС в ООН палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 24.01.2024

Лавров обсудил с постпредами стран ОИС в ООН палестино-израильский конфликт

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с постоянными представителями стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) при ООН эскалацию... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T19:58

2024-01-24T19:58

2024-01-24T20:02

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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владимир путин

ближний восток

организация освобождения палестины

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с постоянными представителями стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) при ООН эскалацию палестино-израильского конфликта, российский министр иностранных дел отметил недопустимость разделения сектора Газы и Западного берега реки Иордан, сообщили в российском дипведомстве. "Обмен мнениями был посвящен беспрецедентной эскалации палестино-израильского конфликта... Акцентирована безотлагательность установления режима прекращения огня между израильтянами и палестинцами и перевода ситуации в политико-дипломатическое русло", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Лавров проинформировал постпредов ОИС при ООН об итогах своего участия в заседании Совбеза по Ближнему Востоку, сама встреча подтвердила близость подходов России и мусульманского мира по ближневосточной повестке. "Сергей Лавров акцентировал важность консолидации подходов внешних игроков к палестино-израильской проблематике, что позволит стабилизировать обстановку "на земле" и создать предпосылки для запуска переговорного процесса. Ключевой задачей в этом контексте остается обеспечение палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины и недопущение административной и географической фрагментации сектора Газа и Западного берега реки Иордан", - сообщили в МИД России. Лавров, по сообщению МИД РФ, отметил востребованность создания эффективного коллективного посреднического механизма, где ведущая роль принадлежала бы государствам Ближнего Востока. "Наладить конструктивное многостороннее сотрудничество в сфере палестино-израильского урегулирования призвана российская инициатива о проведении в Москве консультативной встречи с участием стран региона и тех международных игроков, кто заинтересован в добросовестном и честном диалоге", - подчеркнули в МИД России. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html

https://ria.ru/20240124/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20240108/izrail-1920193744.html

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