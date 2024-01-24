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Значимость встреч по Сирии в астанинском формате растет, отметил Лаврентьев - РИА Новости, 24.01.2024
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07:11 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/lavrentev-1923123659.html
Значимость встреч по Сирии в астанинском формате растет, отметил Лаврентьев
Значимость встреч по Сирии в астанинском формате растет, отметил Лаврентьев - РИА Новости, 24.01.2024
Значимость встреч по Сирии в астанинском формате растет, отметил Лаврентьев
Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что значимость переговоров по Сирии в астанинском формате... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T07:11
2024-01-24T07:11
ближний восток
россия
александр лаврентьев
сирия
в мире
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АСТАНА, 24 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что значимость переговоров по Сирии в астанинском формате возрастает в свете эскалации напряженности на Ближнем Востоке. "Значимость этого форума действительно возрастает с учетом всех тревожных событий, которые происходят в мире, с учетом эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Вы видите, какая трагедия происходит вокруг сектора Газа, насколько произошла эскалация палестино-израильского конфликта, конфликтной ситуации вокруг Йемена. Вы сами были свидетелями ударов британско-американской коалиции по йеменской территории, неспокойная обстановка и на израильско-ливанской границе, поэтому значимость проведения международной встречи по Сирии сейчас возрастает, и большая востребованность углубленных двусторонних, трехсторонних переговоров, не только стран-участников, но и всех тех, кто принимает участие непосредственно в этом форуме", - сказал Лаврентьев в ходе брифинга. Двадцать первый раунд астанинских переговоров по Сирии проходит в столице Казахстана 24-25 января, в предварительную повестку дня включены вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в САР, гуманитарной ситуации в стране и мобилизации усилий международного сообщества с целью содействия ее постконфликтному восстановлению.
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ближний восток, россия, александр лаврентьев, сирия, в мире
Ближний Восток, Россия, Александр Лаврентьев, Сирия, В мире
Значимость встреч по Сирии в астанинском формате растет, отметил Лаврентьев

Лаврентьев сообщил о росте значимости встреч по Сирии в астанинском формате

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкСпецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Архивное фото
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АСТАНА, 24 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что значимость переговоров по Сирии в астанинском формате возрастает в свете эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
"Значимость этого форума действительно возрастает с учетом всех тревожных событий, которые происходят в мире, с учетом эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Вы видите, какая трагедия происходит вокруг сектора Газа, насколько произошла эскалация палестино-израильского конфликта, конфликтной ситуации вокруг Йемена. Вы сами были свидетелями ударов британско-американской коалиции по йеменской территории, неспокойная обстановка и на израильско-ливанской границе, поэтому значимость проведения международной встречи по Сирии сейчас возрастает, и большая востребованность углубленных двусторонних, трехсторонних переговоров, не только стран-участников, но и всех тех, кто принимает участие непосредственно в этом форуме", - сказал Лаврентьев в ходе брифинга.
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Спецпредставитель Путина оценил роль встреч по Сирии в астанинском формате
06:49
Двадцать первый раунд астанинских переговоров по Сирии проходит в столице Казахстана 24-25 января, в предварительную повестку дня включены вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в САР, гуманитарной ситуации в стране и мобилизации усилий международного сообщества с целью содействия ее постконфликтному восстановлению.
 
Ближний ВостокРоссияАлександр ЛаврентьевСирияВ мире
 
 
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