https://ria.ru/20240124/lavrentev-1923123659.html

Значимость встреч по Сирии в астанинском формате растет, отметил Лаврентьев

Значимость встреч по Сирии в астанинском формате растет, отметил Лаврентьев - РИА Новости, 24.01.2024

Значимость встреч по Сирии в астанинском формате растет, отметил Лаврентьев

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что значимость переговоров по Сирии в астанинском формате... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T07:11

2024-01-24T07:11

2024-01-24T07:11

ближний восток

россия

александр лаврентьев

сирия

в мире

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АСТАНА, 24 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что значимость переговоров по Сирии в астанинском формате возрастает в свете эскалации напряженности на Ближнем Востоке. "Значимость этого форума действительно возрастает с учетом всех тревожных событий, которые происходят в мире, с учетом эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Вы видите, какая трагедия происходит вокруг сектора Газа, насколько произошла эскалация палестино-израильского конфликта, конфликтной ситуации вокруг Йемена. Вы сами были свидетелями ударов британско-американской коалиции по йеменской территории, неспокойная обстановка и на израильско-ливанской границе, поэтому значимость проведения международной встречи по Сирии сейчас возрастает, и большая востребованность углубленных двусторонних, трехсторонних переговоров, не только стран-участников, но и всех тех, кто принимает участие непосредственно в этом форуме", - сказал Лаврентьев в ходе брифинга. Двадцать первый раунд астанинских переговоров по Сирии проходит в столице Казахстана 24-25 января, в предварительную повестку дня включены вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в САР, гуманитарной ситуации в стране и мобилизации усилий международного сообщества с целью содействия ее постконфликтному восстановлению.

https://ria.ru/20240124/lavrentev-1923122227.html

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ближний восток, россия, александр лаврентьев, сирия, в мире