Значимость встреч по Сирии в астанинском формате растет, отметил Лаврентьев
Лаврентьев сообщил о росте значимости встреч по Сирии в астанинском формате
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкСпецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
© Sputnik / Болат Шайхинов
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Архивное фото
АСТАНА, 24 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что значимость переговоров по Сирии в астанинском формате возрастает в свете эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
"Значимость этого форума действительно возрастает с учетом всех тревожных событий, которые происходят в мире, с учетом эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Вы видите, какая трагедия происходит вокруг сектора Газа, насколько произошла эскалация палестино-израильского конфликта, конфликтной ситуации вокруг Йемена. Вы сами были свидетелями ударов британско-американской коалиции по йеменской территории, неспокойная обстановка и на израильско-ливанской границе, поэтому значимость проведения международной встречи по Сирии сейчас возрастает, и большая востребованность углубленных двусторонних, трехсторонних переговоров, не только стран-участников, но и всех тех, кто принимает участие непосредственно в этом форуме", - сказал Лаврентьев в ходе брифинга.
Двадцать первый раунд астанинских переговоров по Сирии проходит в столице Казахстана 24-25 января, в предварительную повестку дня включены вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в САР, гуманитарной ситуации в стране и мобилизации усилий международного сообщества с целью содействия ее постконфликтному восстановлению.