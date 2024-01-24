https://ria.ru/20240124/lavrentev-1923122227.html

Спецпредставитель Путина оценил роль встреч по Сирии в астанинском формате

Спецпредставитель Путина оценил роль встреч по Сирии в астанинском формате - РИА Новости, 24.01.2024

Спецпредставитель Путина оценил роль встреч по Сирии в астанинском формате

Астанинский формат по Сирии продолжает существовать, он остается эффективным механизмом урегулирования конфликта, заявил специальный представитель президента по РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T06:49

2024-01-24T06:49

2024-01-24T07:07

сирия

александр лаврентьев

ближний восток

россия

в мире

казахстан

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АСТАНА, 24 янв - РИА Новости. Астанинский формат по Сирии продолжает существовать, он остается эффективным механизмом урегулирования конфликта, заявил специальный представитель президента по САР Александр Лаврентьев."Астанинский формат продолжает существовать. Он остается очень эффективным механизмом урегулирования", - сказал Лаврентьев в ходе брифинга."До полного сирийского урегулирования еще достаточно далеко. Уровень доверия остается достаточно низким между противоборствующими сторонами", - добавил он.Двадцать первый раунд астанинских переговоров по Сирии проходит в столице Казахстана 24-25 января.

https://ria.ru/20231230/siriya-1919111257.html

сирия

ближний восток

россия

казахстан

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сирия, александр лаврентьев, ближний восток, россия, в мире, казахстан