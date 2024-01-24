https://ria.ru/20240124/kurenie-1923111845.html
Названы самые курящие страны мира
Названы самые курящие страны мира - РИА Новости, 24.01.2024
Названы самые курящие страны мира
Россия, по данным Всемирной организации здравоохранения, входит в двадцатку самых курящих стран мира — рейтинг наиболее активных потребителей сигарет возглавили РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T03:12
2024-01-24T03:12
2024-01-24T05:29
воз
россия
науру
сербия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия, по данным Всемирной организации здравоохранения, входит в двадцатку самых курящих стран мира — рейтинг наиболее активных потребителей сигарет возглавили Науру, Сербия и Индонезия, следует из данных ВОЗ, которые проанализировало РИА Новости.Согласно статистике организации, которая публикуется почти с двухгодичным лагом, в нашей стране сигареты курит почти каждый четвертый житель старше 15 лет (26,7%). Столь активное употребление сигарет поставило Россию на 19-е место рейтинга. В прошлом исследовании (за 2020 год) этот показатель был больше — 27,4%. По прогнозу ВОЗ, в 2025 году курить будет 26,5% населения нашей страны, а в 2030 году — 25,6%. При этом заметно сильнее пагубной привычке в нашей стране подвержены мужчины (41,3%). По этому показателю они почти втрое опережают прекрасную половину (14,5%). Если рейтинговать страны по употреблению сигарет мужчинами, то Россия окажется на 12-м месте, а если женщинами — то на 39-м.Рейтинг самой курящей нации возглавили жители островного государства Науру — там курит почти каждый третий (36,9%). На втором месте рейтинга расположилась Сербия (33,8%), на третьем — Индонезия (33,4%). Наши ближайшие курящие соседи — это Венгрия (17-е место) и Греция (18-е место). В одном из крупнейших государств Восточной Европы курит 27,3% населения старше 15 лет, а среди жителей Эллады сигаретами балуется 26,9%.Примерно на том же уровне, что и в России, курят жители острова Тонга (26,6%) и Франции (26,4%). Украина оказалась на 44-м месте (20,8%), а Белоруссия — на 36-м (22,4%).
https://ria.ru/20231130/veyp-1912944872.html
https://ria.ru/20231002/gosduma-1899927618.html
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воз, россия, науру, сербия
ВОЗ, Россия, Науру, Сербия
Названы самые курящие страны мира
Науру и Сербия стали самыми курящими странами в мире, Россия заняла 19-ое место