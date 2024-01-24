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На Кубани пенсионерке грозит лишение свободы за попытку утопить щенков
На Кубани пенсионерке грозит лишение свободы за попытку утопить щенков - РИА Новости, 24.01.2024
На Кубани пенсионерке грозит лишение свободы за попытку утопить щенков
Уголовное дело возбуждено в отношении 69-летней жительницы Абинска на Кубани за попытку утопить трех щенков в озере, ей грозит до пяти лет лишения свободы,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:45
2024-01-24T16:45
2024-01-24T16:45
происшествия
абинск
россия
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КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 69-летней жительницы Абинска на Кубани за попытку утопить трех щенков в озере, ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в краевом ГУМВД. "В Абинске 69-летняя местная жительница пыталась утопить трех щенков в озере на территории Центрального парка. Злоумышленница посадила животных в коробку, обмотала ее скотчем и бросила в воду. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными – ред.), гражданке грозит до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Согласно распространившемуся в сети видео, щенков спасли очевидцы.
https://ria.ru/20231220/schenok-1917000834.html
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происшествия, абинск, россия
Происшествия, Абинск, Россия
На Кубани пенсионерке грозит лишение свободы за попытку утопить щенков
Пенсионерке на Кубани грозит 5 лет лишения свободы за попытку утопить щенков