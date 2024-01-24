Рейтинг@Mail.ru
На Кубани пенсионерке грозит лишение свободы за попытку утопить щенков - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/kuban-1923243266.html
На Кубани пенсионерке грозит лишение свободы за попытку утопить щенков
На Кубани пенсионерке грозит лишение свободы за попытку утопить щенков - РИА Новости, 24.01.2024
На Кубани пенсионерке грозит лишение свободы за попытку утопить щенков
Уголовное дело возбуждено в отношении 69-летней жительницы Абинска на Кубани за попытку утопить трех щенков в озере, ей грозит до пяти лет лишения свободы,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:45
2024-01-24T16:45
происшествия
абинск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734261_0:201:2966:1869_1920x0_80_0_0_d3934bd43533844971cbe40799e48c95.jpg
КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 69-летней жительницы Абинска на Кубани за попытку утопить трех щенков в озере, ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в краевом ГУМВД. "В Абинске 69-летняя местная жительница пыталась утопить трех щенков в озере на территории Центрального парка. Злоумышленница посадила животных в коробку, обмотала ее скотчем и бросила в воду. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными – ред.), гражданке грозит до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Согласно распространившемуся в сети видео, щенков спасли очевидцы.
https://ria.ru/20231220/schenok-1917000834.html
абинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734261_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_0581bf3cd112d9861e2cf393f17fef3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, абинск, россия
Происшествия, Абинск, Россия
На Кубани пенсионерке грозит лишение свободы за попытку утопить щенков

Пенсионерке на Кубани грозит 5 лет лишения свободы за попытку утопить щенков

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 69-летней жительницы Абинска на Кубани за попытку утопить трех щенков в озере, ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в краевом ГУМВД.
"В Абинске 69-летняя местная жительница пыталась утопить трех щенков в озере на территории Центрального парка. Злоумышленница посадила животных в коробку, обмотала ее скотчем и бросила в воду. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными – ред.), гражданке грозит до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Согласно распространившемуся в сети видео, щенков спасли очевидцы.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
На Кубани будут судить мужчину, забившего щенка до смерти при детях
20 декабря 2023, 16:15
 
ПроисшествияАбинскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала