https://ria.ru/20240124/kuban-1923243266.html

На Кубани пенсионерке грозит лишение свободы за попытку утопить щенков

На Кубани пенсионерке грозит лишение свободы за попытку утопить щенков - РИА Новости, 24.01.2024

На Кубани пенсионерке грозит лишение свободы за попытку утопить щенков

Уголовное дело возбуждено в отношении 69-летней жительницы Абинска на Кубани за попытку утопить трех щенков в озере, ей грозит до пяти лет лишения свободы,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:45

2024-01-24T16:45

2024-01-24T16:45

происшествия

абинск

россия

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КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 69-летней жительницы Абинска на Кубани за попытку утопить трех щенков в озере, ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в краевом ГУМВД. "В Абинске 69-летняя местная жительница пыталась утопить трех щенков в озере на территории Центрального парка. Злоумышленница посадила животных в коробку, обмотала ее скотчем и бросила в воду. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными – ред.), гражданке грозит до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Согласно распространившемуся в сети видео, щенков спасли очевидцы.

https://ria.ru/20231220/schenok-1917000834.html

абинск

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происшествия, абинск, россия