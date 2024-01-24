https://ria.ru/20240124/krushenie-1923307644.html

США заявили, что не могут согласиться с данными России и Украины по Ил-76

США заявили, что не могут согласиться с данными России и Украины по Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

США заявили, что не могут согласиться с данными России и Украины по Ил-76

Белый дом заявил, что США не располагают достаточными данными, чтобы согласиться с версией РФ или Украины по ситуации со сбитым Ил-76, об этом сообщил на... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T21:48

2024-01-24T21:48

2024-01-24T21:48

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джон кирби

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вячеслав володин

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Белый дом заявил, что США не располагают достаточными данными, чтобы согласиться с версией РФ или Украины по ситуации со сбитым Ил-76, об этом сообщил на брифинге в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "С моей стороны было бы безответственно спекулировать, я попросту не готов подтвердить достоверность этих сообщений. Поймите, российская сторона говорит одно, украинская - другое. У нас попросту недостаточно информации для того, чтобы комментировать произошедшее", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2024-01-24T21:48 true PT0M42S

Жители села Яблоново о падении Ил-76 Жители села Яблоново о падении Ил-76 2024-01-24T21:48 true PT1M32S

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