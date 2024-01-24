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Очевидцы рассказали, что чувствовали сильную вибрацию при крушении Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/krushenie-1923219375.html
Очевидцы рассказали, что чувствовали сильную вибрацию при крушении Ил-76
Очевидцы рассказали, что чувствовали сильную вибрацию при крушении Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Очевидцы рассказали, что чувствовали сильную вибрацию при крушении Ил-76
Очевидцы крушения Ил-76 в Белгородской области рассказали РИА Новости, что слышали три взрыва, а потом почувствовали сильную вибрацию в помещении, где... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:16
2024-01-24T15:16
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
белгород
крушение ил-76 в белгородской области
ил-76
вооруженные силы украины
происшествия
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ЯБЛОНОВО (Белгородская обл.), 24 янв — РИА Новости. Очевидцы крушения Ил-76 в Белгородской области рассказали РИА Новости, что слышали три взрыва, а потом почувствовали сильную вибрацию в помещении, где находились в тот момент. Ранее в среду Минобороны России сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после крушения заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Со слов молодых людей, в момент крушения самолета они были на занятиях в селе Яблоново. "Мы сидим и слышим... три хлопка. Хлопки были неплохие, и мы подумали, что или где-то здесь что-то упало, либо в воздухе сбивали ракеты. Потом после этого у меня на паре ребята стали говорить, что включилась в Белгороде ракетная опасность, звук сирены", - рассказал один из молодых людей. Второй из них сообщил, что во время громких звуков в помещении чувствовалась "сильная вибрация". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы. МИД РФ после катастрофы Ил-76 заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни, нарушив договоренности, убил летчиков и бойцов сопровождения, "пустил в расход" своих сограждан. Украинская диктатура принесла своих пленных в жертву стремлению показать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское нутро, добавили в министерстве. Минобороны Украины по сути отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу.
https://ria.ru/20240124/il76-1923217603.html
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
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Жители села Яблоново о падении Ил-76
Жители села Яблоново о падении Ил-76
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россия, белгородская область, белгород, крушение ил-76 в белгородской области, ил-76, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Белгород, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ил-76, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Очевидцы рассказали, что чувствовали сильную вибрацию при крушении Ил-76

Очевидцы рассказали, что чувствовали вибрацию в помещении при крушении Ил-76

Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
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ЯБЛОНОВО (Белгородская обл.), 24 янв — РИА Новости. Очевидцы крушения Ил-76 в Белгородской области рассказали РИА Новости, что слышали три взрыва, а потом почувствовали сильную вибрацию в помещении, где находились в тот момент.
Ранее в среду Минобороны России сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после крушения заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть.
Со слов молодых людей, в момент крушения самолета они были на занятиях в селе Яблоново.
"Мы сидим и слышим... три хлопка. Хлопки были неплохие, и мы подумали, что или где-то здесь что-то упало, либо в воздухе сбивали ракеты. Потом после этого у меня на паре ребята стали говорить, что включилась в Белгороде ракетная опасность, звук сирены", - рассказал один из молодых людей.
Второй из них сообщил, что во время громких звуков в помещении чувствовалась "сильная вибрация".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.
МИД РФ после катастрофы Ил-76 заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни, нарушив договоренности, убил летчиков и бойцов сопровождения, "пустил в расход" своих сограждан. Украинская диктатура принесла своих пленных в жертву стремлению показать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское нутро, добавили в министерстве.
Минобороны Украины по сути отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Бондарев: экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии
Вчера, 15:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьБелгородКрушение Ил-76 в Белгородской областиИл-76Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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