https://ria.ru/20240124/krushenie-1923219375.html

Очевидцы рассказали, что чувствовали сильную вибрацию при крушении Ил-76

Очевидцы рассказали, что чувствовали сильную вибрацию при крушении Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

Очевидцы рассказали, что чувствовали сильную вибрацию при крушении Ил-76

Очевидцы крушения Ил-76 в Белгородской области рассказали РИА Новости, что слышали три взрыва, а потом почувствовали сильную вибрацию в помещении, где... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:16

2024-01-24T15:16

2024-01-24T15:16

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

белгород

крушение ил-76 в белгородской области

ил-76

вооруженные силы украины

происшествия

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ЯБЛОНОВО (Белгородская обл.), 24 янв — РИА Новости. Очевидцы крушения Ил-76 в Белгородской области рассказали РИА Новости, что слышали три взрыва, а потом почувствовали сильную вибрацию в помещении, где находились в тот момент. Ранее в среду Минобороны России сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после крушения заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Со слов молодых людей, в момент крушения самолета они были на занятиях в селе Яблоново. "Мы сидим и слышим... три хлопка. Хлопки были неплохие, и мы подумали, что или где-то здесь что-то упало, либо в воздухе сбивали ракеты. Потом после этого у меня на паре ребята стали говорить, что включилась в Белгороде ракетная опасность, звук сирены", - рассказал один из молодых людей. Второй из них сообщил, что во время громких звуков в помещении чувствовалась "сильная вибрация". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы. МИД РФ после катастрофы Ил-76 заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни, нарушив договоренности, убил летчиков и бойцов сопровождения, "пустил в расход" своих сограждан. Украинская диктатура принесла своих пленных в жертву стремлению показать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское нутро, добавили в министерстве. Минобороны Украины по сути отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу.

https://ria.ru/20240124/il76-1923217603.html

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