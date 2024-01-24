Очевидцы рассказали, что чувствовали сильную вибрацию при крушении Ил-76
Очевидцы рассказали, что чувствовали вибрацию в помещении при крушении Ил-76
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
ЯБЛОНОВО (Белгородская обл.), 24 янв — РИА Новости. Очевидцы крушения Ил-76 в Белгородской области рассказали РИА Новости, что слышали три взрыва, а потом почувствовали сильную вибрацию в помещении, где находились в тот момент.
Ранее в среду Минобороны России сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после крушения заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть.
Со слов молодых людей, в момент крушения самолета они были на занятиях в селе Яблоново.
"Мы сидим и слышим... три хлопка. Хлопки были неплохие, и мы подумали, что или где-то здесь что-то упало, либо в воздухе сбивали ракеты. Потом после этого у меня на паре ребята стали говорить, что включилась в Белгороде ракетная опасность, звук сирены", - рассказал один из молодых людей.
Второй из них сообщил, что во время громких звуков в помещении чувствовалась "сильная вибрация".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.
МИД РФ после катастрофы Ил-76 заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни, нарушив договоренности, убил летчиков и бойцов сопровождения, "пустил в расход" своих сограждан. Украинская диктатура принесла своих пленных в жертву стремлению показать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское нутро, добавили в министерстве.
Минобороны Украины по сути отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу.