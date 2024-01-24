В Крыму предложили созвать заседание СБ ООН после крушения Ил-76
Депутат Шеремет предложил созвать заседание СБ ООН после крушения самолета Ил-76
© фото очевидцаДым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© фото очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил созвать заседание Совета безопасности ООН после крушения российского Ил-76 с украинскими военнопленными, чтобы не позволить киевскому режиму уйти от ответственности .
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли.
"Нет никаких сомнений, что за трагедией стоит кровавый режим Зеленского, который докатился до убийства собственных граждан. Крушение Ил-76 должно стать предметом рассмотрение Совбеза ООН. И этот вопрос не требует отлагательства, так как украинские власти попытаются уйти от ответственности, открестившись от трагедии, замолчать её и обвинить во всем Россию. Режим Зеленского должен ответить за случившееся, а во всем западном мире понять, на кого они тратят свои деньги, жертвуя благосостоянием собственных народов", - сказал Шеремет РИА Новости.
Кроме того, по его словам, если выяснится, что самолет был сбит иностранной ракетой, то страна, поставившая ее Украине, так же должна быть признана соучастником международного преступления.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после крушения заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.
МИД РФ после катастрофы Ил-76 заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни, нарушив договоренности, убил летчиков и бойцов сопровождения, "пустил в расход" своих сограждан. Украинская диктатура принесла своих пленных в жертву стремлению показать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское нутро, добавили в министерстве.
Минобороны Украины по сути отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу.