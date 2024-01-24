https://ria.ru/20240124/krasota-1923118197.html

Исследование: российские мужчины чаще женщин интересуются услугами красоты

Исследование: российские мужчины чаще женщин интересуются услугами красоты - РИА Новости, 24.01.2024

Исследование: российские мужчины чаще женщин интересуются услугами красоты

Мужчины в России за первые три недели нового года стали чаще, чем женщины, интересоваться услугами в сфере красоты и здоровья по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T05:35

2024-01-24T05:35

2024-01-24T05:35

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мужчины в России за первые три недели нового года стали чаще, чем женщины, интересоваться услугами в сфере красоты и здоровья по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в исследовании МТС-Банка и маркетплейса услуг YouDo.com, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В новом году доля мужчин, интересующихся beauty-услугами, стала выше, чем женщин. На YouDo.com 53% заказов в данной категории в январе 2024 года оставлены сильным полом",- говорится в материалах. По данным исследования, самый значительный прирост мужской аудитории произошел в спа-салонах – доля платежей выросла за год с 48% до 53%. Отмечается, что в целом за первые три недели 2024 года спрос у россиян "на красоту и здоровье" вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего люди ищут косметологов, специалистов по эпиляции, мастеров ногтевого сервиса, а также резко увеличился спрос на услуги специалистов по татуировкам и пирсингу. Также прирост транзакций во всех "красивых" категориях отмечают аналитики в начале 2024 года. Больше всего выросло количество чеков в массажных салонах – почти в 3 раза. В салонах красоты и барбершопах количество транзакций по сравнению с прошлым годом увеличилось на 22%, в фитнес-клубах – на 17%. Спрос на спа-услуги у россиян вырос на 13%. Услуги в сфере красоты и здоровья в 2024 году для россиян стали дороже, чем годом ранее. Больше всего средний чек вырос в фитнес-клубах - на 17%, до 2470 рублей, и в спа-салонах – на 16%, до 2940 рублей. Однако средний чек на массаж наоборот снизился - на 26%, до 2240 рублей.

https://ria.ru/20240111/sk-1920715842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60