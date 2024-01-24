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Исследование: российские мужчины чаще женщин интересуются услугами красоты - РИА Новости, 24.01.2024
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05:35 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/krasota-1923118197.html
Исследование: российские мужчины чаще женщин интересуются услугами красоты
Исследование: российские мужчины чаще женщин интересуются услугами красоты - РИА Новости, 24.01.2024
Исследование: российские мужчины чаще женщин интересуются услугами красоты
Мужчины в России за первые три недели нового года стали чаще, чем женщины, интересоваться услугами в сфере красоты и здоровья по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T05:35
2024-01-24T05:35
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мужчины в России за первые три недели нового года стали чаще, чем женщины, интересоваться услугами в сфере красоты и здоровья по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в исследовании МТС-Банка и маркетплейса услуг YouDo.com, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В новом году доля мужчин, интересующихся beauty-услугами, стала выше, чем женщин. На YouDo.com 53% заказов в данной категории в январе 2024 года оставлены сильным полом",- говорится в материалах. По данным исследования, самый значительный прирост мужской аудитории произошел в спа-салонах – доля платежей выросла за год с 48% до 53%. Отмечается, что в целом за первые три недели 2024 года спрос у россиян "на красоту и здоровье" вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего люди ищут косметологов, специалистов по эпиляции, мастеров ногтевого сервиса, а также резко увеличился спрос на услуги специалистов по татуировкам и пирсингу. Также прирост транзакций во всех "красивых" категориях отмечают аналитики в начале 2024 года. Больше всего выросло количество чеков в массажных салонах – почти в 3 раза. В салонах красоты и барбершопах количество транзакций по сравнению с прошлым годом увеличилось на 22%, в фитнес-клубах – на 17%. Спрос на спа-услуги у россиян вырос на 13%. Услуги в сфере красоты и здоровья в 2024 году для россиян стали дороже, чем годом ранее. Больше всего средний чек вырос в фитнес-клубах - на 17%, до 2470 рублей, и в спа-салонах – на 16%, до 2940 рублей. Однако средний чек на массаж наоборот снизился - на 26%, до 2240 рублей.
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Исследование: российские мужчины чаще женщин интересуются услугами красоты

МТС-Банк: мужчины в России стали интересоваться услугами красоты чаще женщин

© Фото : Unsplash/Haley OwensПлампер для губ
Плампер для губ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : Unsplash/Haley Owens
Плампер для губ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мужчины в России за первые три недели нового года стали чаще, чем женщины, интересоваться услугами в сфере красоты и здоровья по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в исследовании МТС-Банка и маркетплейса услуг YouDo.com, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«
"В новом году доля мужчин, интересующихся beauty-услугами, стала выше, чем женщин. На YouDo.com 53% заказов в данной категории в январе 2024 года оставлены сильным полом",- говорится в материалах.
По данным исследования, самый значительный прирост мужской аудитории произошел в спа-салонах – доля платежей выросла за год с 48% до 53%.
Отмечается, что в целом за первые три недели 2024 года спрос у россиян "на красоту и здоровье" вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего люди ищут косметологов, специалистов по эпиляции, мастеров ногтевого сервиса, а также резко увеличился спрос на услуги специалистов по татуировкам и пирсингу.
Также прирост транзакций во всех "красивых" категориях отмечают аналитики в начале 2024 года. Больше всего выросло количество чеков в массажных салонах – почти в 3 раза. В салонах красоты и барбершопах количество транзакций по сравнению с прошлым годом увеличилось на 22%, в фитнес-клубах – на 17%. Спрос на спа-услуги у россиян вырос на 13%.
Услуги в сфере красоты и здоровья в 2024 году для россиян стали дороже, чем годом ранее. Больше всего средний чек вырос в фитнес-клубах - на 17%, до 2470 рублей, и в спа-салонах – на 16%, до 2940 рублей. Однако средний чек на массаж наоборот снизился - на 26%, до 2240 рублей.
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