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Мурманский рыболовецкий колхоз передал для бойцов СВО свыше тонны консервов
Мурманский рыболовецкий колхоз передал для бойцов СВО свыше тонны консервов - РИА Новости, 24.01.2024
Мурманский рыболовецкий колхоз передал для бойцов СВО свыше тонны консервов
Рыболовецкий колхоз "Мурман" передал для участников специальной военной операции очередную партию консервов весом более тонны, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:45
2024-01-24T16:45
2024-01-24T16:45
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МУРМАНСК, 24 янв – РИА Новости. Рыболовецкий колхоз "Мурман" передал для участников специальной военной операции очередную партию консервов весом более тонны, сообщил оперативный штаб региона. "Рыболовецкий колхоз "Мурман" передал для северян, которые принимают участие в спецоперации, очередную партию консервов с атлантической скумбрией – почти 200 коробок общим весом более тонны", — говорится в сообщении. Отмечается, что всего с начала спецоперации представители рыболовецкого колхоза передали защитникам свыше 20 тонн консервов с атлантической скумбрией, горбушей, печенью трески и тушенкой. В ближайшее время свежая партия рыбного груза отправится в зону СВО.
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общество
Мурманский рыболовецкий колхоз передал для бойцов СВО свыше тонны консервов
Мурманский рыболовецкий колхоз передал для бойцов СВО свыше тонны консервов
МУРМАНСК, 24 янв – РИА Новости.
Рыболовецкий колхоз "Мурман" передал для участников специальной военной операции очередную партию консервов весом более тонны, сообщил оперативный штаб
региона.
"Рыболовецкий колхоз "Мурман" передал для северян, которые принимают участие в спецоперации, очередную партию консервов с атлантической скумбрией – почти 200 коробок общим весом более тонны", — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала спецоперации представители рыболовецкого колхоза передали защитникам свыше 20 тонн консервов с атлантической скумбрией, горбушей, печенью трески и тушенкой. В ближайшее время свежая партия рыбного груза отправится в зону СВО.
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