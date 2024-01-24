В ООН заявили, что конфликт на Украине становится для мира обыденностью
Верховный комиссар ООН: конфликт на Украине становится обыденностью для мира
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что во всем мире наблюдается тенденция к привыканию к конфликту на Украине.
"Я думаю, что большая разница нынешнего года от прошлого заключается в том, что во всем мире это теперь не новость. Существует некая тенденция к привыканию к страданию украинцев", - выразил свои опасения Гранди в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
Кроме того, Гранди заявил, что обсуждение вопроса о гуманитарной помощи Украине затянулось из-за политических споров. Он призвал США и Евросоюз одобрить пакеты помощи, добавив, что его долг - "напоминать всем, что гуманитарная помощь не должна быть заложником политики".
Ранее ООН с партнерами обратились к донорам с просьбой выделить 4,2 миллиарда долларов на 2024 год для поддержки пострадавших от военного конфликта общин на Украине и украинских беженцев. По данным организации, около 6,3 миллиона человек покинули Украину и остаются беженцами, большая часть из них находится в Европе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.