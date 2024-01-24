Рейтинг@Mail.ru
В ООН заявили, что конфликт на Украине становится для мира обыденностью - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:41 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/konflikt-1923314241.html
В ООН заявили, что конфликт на Украине становится для мира обыденностью
В ООН заявили, что конфликт на Украине становится для мира обыденностью - РИА Новости, 24.01.2024
В ООН заявили, что конфликт на Украине становится для мира обыденностью
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что во всем мире наблюдается тенденция к привыканию к конфликту на Украине. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T22:41
2024-01-24T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
филиппо гранди
нато
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863655167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_240c45c59ea9e48ba2938f353758d1e6.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что во всем мире наблюдается тенденция к привыканию к конфликту на Украине. "Я думаю, что большая разница нынешнего года от прошлого заключается в том, что во всем мире это теперь не новость. Существует некая тенденция к привыканию к страданию украинцев", - выразил свои опасения Гранди в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. Кроме того, Гранди заявил, что обсуждение вопроса о гуманитарной помощи Украине затянулось из-за политических споров. Он призвал США и Евросоюз одобрить пакеты помощи, добавив, что его долг - "напоминать всем, что гуманитарная помощь не должна быть заложником политики". Ранее ООН с партнерами обратились к донорам с просьбой выделить 4,2 миллиарда долларов на 2024 год для поддержки пострадавших от военного конфликта общин на Украине и украинских беженцев. По данным организации, около 6,3 миллиона человек покинули Украину и остаются беженцами, большая часть из них находится в Европе. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240124/zagovor-1923052675.html
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916075909.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863655167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c9ec965298b9829ace65905de06d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, филиппо гранди, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Филиппо Гранди, НАТО, ООН
В ООН заявили, что конфликт на Украине становится для мира обыденностью

Верховный комиссар ООН: конфликт на Украине становится обыденностью для мира

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что во всем мире наблюдается тенденция к привыканию к конфликту на Украине.
"Я думаю, что большая разница нынешнего года от прошлого заключается в том, что во всем мире это теперь не новость. Существует некая тенденция к привыканию к страданию украинцев", - выразил свои опасения Гранди в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси с послом Украины в США Оксаной Маркаровой в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Разведка России вскрыла заговор против Зеленского
Вчера, 08:00
Кроме того, Гранди заявил, что обсуждение вопроса о гуманитарной помощи Украине затянулось из-за политических споров. Он призвал США и Евросоюз одобрить пакеты помощи, добавив, что его долг - "напоминать всем, что гуманитарная помощь не должна быть заложником политики".
Ранее ООН с партнерами обратились к донорам с просьбой выделить 4,2 миллиарда долларов на 2024 год для поддержки пострадавших от военного конфликта общин на Украине и украинских беженцев. По данным организации, около 6,3 миллиона человек покинули Украину и остаются беженцами, большая часть из них находится в Европе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Конец иллюзий. Европа перестала скрывать истинное отношение к Украине
16 декабря 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаФилиппо ГрандиНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала