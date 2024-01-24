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Губернатор Тамбовской области рассказал о героизме командира сбитого Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:13 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/komandir-1923317012.html
Губернатор Тамбовской области рассказал о героизме командира сбитого Ил-76
Губернатор Тамбовской области рассказал о героизме командира сбитого Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Губернатор Тамбовской области рассказал о героизме командира сбитого Ил-76
Командиром Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своем... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T23:13
2024-01-24T23:13
специальная военная операция на украине
тамбов
белгородская область
россия
вячеслав володин
госдума рф
вооруженные силы украины
конгресс сша
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Командиром Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своем Telegram-канале."Как жаль, что о героях приходится писать после их гибели. Командиром самолета Ил-76, подло сбитого киевскими нацистами, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин &lt;...&gt; Представители киевской хунты были, как и полагается в таких случаях, оповещены о маршруте самолета. То, что произошло, - подлый и трусливый удар в спину. Уверен: виновные ответят за это преступление по полной", — написал Егоров.Губернатор выразил соболезнования родным Беззубкина, а также близким всех членов "героического экипажа". В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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тамбов, белгородская область, россия, вячеслав володин, госдума рф, вооруженные силы украины, конгресс сша, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тамбов, Белгородская область, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Конгресс США, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия
Губернатор Тамбовской области рассказал о героизме командира сбитого Ил-76

Губернатор Егоров рассказал о героизме командира сбитого Ил-76 Беззубкина

© фото очевидцаДым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© фото очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Командиром Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своем Telegram-канале.
"Как жаль, что о героях приходится писать после их гибели. Командиром самолета Ил-76, подло сбитого киевскими нацистами, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин <...> Представители киевской хунты были, как и полагается в таких случаях, оповещены о маршруте самолета. То, что произошло, - подлый и трусливый удар в спину. Уверен: виновные ответят за это преступление по полной", — написал Егоров.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
Губернатор выразил соболезнования родным Беззубкина, а также близким всех членов "героического экипажа".
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Симоньян рассказала подробности о списке украинских пленных на борту Ил-76
Вчера, 19:19
 
Специальная военная операция на УкраинеТамбовБелгородская областьРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФВооруженные силы УкраиныКонгресс СШАИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиПроисшествия
 
 
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