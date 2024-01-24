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Губернатор Тамбовской области рассказал о героизме командира сбитого Ил-76

Губернатор Тамбовской области рассказал о героизме командира сбитого Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

Губернатор Тамбовской области рассказал о героизме командира сбитого Ил-76

Командиром Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своем... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T23:13

2024-01-24T23:13

2024-01-24T23:13

специальная военная операция на украине

тамбов

белгородская область

россия

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госдума рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Командиром Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своем Telegram-канале."Как жаль, что о героях приходится писать после их гибели. Командиром самолета Ил-76, подло сбитого киевскими нацистами, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин <...> Представители киевской хунты были, как и полагается в таких случаях, оповещены о маршруте самолета. То, что произошло, - подлый и трусливый удар в спину. Уверен: виновные ответят за это преступление по полной", — написал Егоров.Губернатор выразил соболезнования родным Беззубкина, а также близким всех членов "героического экипажа". В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240124/plennye-1923287980.html

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