https://ria.ru/20240124/kndr-1923113750.html

Южная Корея заявила о запуске ракет КНДР в сторону Желтого моря

Южная Корея заявила о запуске ракет КНДР в сторону Желтого моря - РИА Новости, 24.01.2024

Южная Корея заявила о запуске ракет КНДР в сторону Желтого моря

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T04:06

2024-01-24T04:06

2024-01-24T04:13

южная корея

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СЕУЛ, 24 янв – РИА Новости. КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Военные в среду, 24 января, около 7.00 (1.00 мск) засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря", - говорится в сообщении военных.Сообщается, что детали анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.Военные заявили, что усилили наблюдение и готовность и тесно сотрудничают с американской стороной, наблюдая за дальнейшей деятельностью КНДР.

https://ria.ru/20240123/otnosheniya-1923063786.html

южная корея

желтое море

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южная корея, в мире, желтое море, сша