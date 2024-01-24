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Южная Корея заявила о запуске ракет КНДР в сторону Желтого моря - РИА Новости, 24.01.2024
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04:06 24.01.2024 (обновлено: 04:13 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/kndr-1923113750.html
Южная Корея заявила о запуске ракет КНДР в сторону Желтого моря
Южная Корея заявила о запуске ракет КНДР в сторону Желтого моря - РИА Новости, 24.01.2024
Южная Корея заявила о запуске ракет КНДР в сторону Желтого моря
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T04:06
2024-01-24T04:13
южная корея
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СЕУЛ, 24 янв – РИА Новости. КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Военные в среду, 24 января, около 7.00 (1.00 мск) засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря", - говорится в сообщении военных.Сообщается, что детали анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.Военные заявили, что усилили наблюдение и готовность и тесно сотрудничают с американской стороной, наблюдая за дальнейшей деятельностью КНДР.
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южная корея, в мире, желтое море, сша
Южная Корея, В мире, Желтое море, США
Южная Корея заявила о запуске ракет КНДР в сторону Желтого моря

Южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила ракеты в сторону Желтого моря

© AP Photo / David GuttenfelderСеверокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / David Guttenfelder
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 24 янв – РИА Новости. КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
«
"Военные в среду, 24 января, около 7.00 (1.00 мск) засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря", - говорится в сообщении военных.
Сообщается, что детали анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.
Военные заявили, что усилили наблюдение и готовность и тесно сотрудничают с американской стороной, наблюдая за дальнейшей деятельностью КНДР.
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