Рейтинг@Mail.ru
Премьера фильма Сергея Дебижева "Город золотой" состоится в Москве - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:15 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/kino-1923218676.html
Премьера фильма Сергея Дебижева "Город золотой" состоится в Москве
Премьера фильма Сергея Дебижева "Город золотой" состоится в Москве - РИА Новости, 24.01.2024
Премьера фильма Сергея Дебижева "Город золотой" состоится в Москве
Ретроспектива фильмов Сергея Дебижева пройдет с 24 января по 4 февраля в Москве, она завершится премьерой картины "Город золотой", которая рассказывает о... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:15
2024-01-24T15:15
культура
сергей курехин
ссср
новости культуры
кино
что посмотреть
куда сходить
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856310649_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_a6bd324c12a36603ec061e8c4f9f8a03.jpg
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Ретроспектива фильмов Сергея Дебижева пройдет с 24 января по 4 февраля в Москве, она завершится премьерой картины "Город золотой", которая рассказывает о "великой музыкальной мистификации ХХ века", сообщил РИА Новости режиссер. "Двадцать четвертого января в киноцентре "Октябрь" стартует неделя наших фильмов: от авангардного "Два капитана 2" до глубоко духовного "Святого архипелага". Там же (4 февраля) состоится российская премьера фильма "Город золотой". Картина приоткрывает тайну великой музыкальной мистификации ХХ века. Она о том, как один композитор пожертвовал своим именем и славой, чтобы прекрасная музыка нашла свой путь к слушателям", - рассказал Дебижев. По его словам, фильм – об атмосфере, которая царила в СССР времен оттепели. "В начале 70-х годов появилась грампластинка под названием "Лютневая музыка XV-XVII веков". Она имела, по истине, ошеломительный успех и была почти в каждой советской семье. Первым номером на ней значилось произведение "Канцона" композитора Франческо да Милано (1497-1543). На мелодию "Канцоны" поэт Анри Волохонский сочинил стихотворение "Над небом голубым", использовав библейские образы из ветхозаветной Книги пророка Иезекииля. Так родилась песня "Под небом голубым", ставшая самой известной балладой на русском языке, а ария "Аве Мария" и по сей день является мировым оперным хитом. И вдруг спустя двадцать лет после выхода пластинки выяснилось, что у заявленных на обложке итальянских композиторов нет таких произведений, а их автором является герой фильма "Город золотой", самоучка из Ленинграда Владимир Вавилов", - рассказал режиссер. Показы состоятся в Москве, в кинотеатре "Октябрь" с 24 января по 4 февраля и в Санкт-Петербурге, в "Варшавском экспрессе" — с 31 января по 11 февраля. Ретроспектива пройдет в рамках проекта КАРО.Арт при поддержке кинопрокатной компании "Кино.Арт.Про" и приурочена к десятилетию кинокомпании "Два Капитана". В программе - 11 фильмов, включая "Раскаленный Хаос", "Святой Архипелаг", "Рок за гранью", "Последний рыцарь империи", авантюрная драма "Золотое сечение". Также впервые за 30 лет на экране продемонстрируют фильм "Два капитана-2" с Сергеем Курехиным, который будет показан с пленки, уточнили в пресс-службе кинокомпании "Два Капитана". Сергей Дебижев — документалист, кинорежиссёр, сценарист, культуролог, общественный деятель, автор более 30 художественных и документальных кинокартин. Он начинал свой творческий путь с создания первых музыкальных клипов для многих известных рок-музыкантов.
https://ria.ru/20230307/debizhev-1856334664.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856310649_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_5c7469bf72ec2c77d9eace987512054a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей курехин, ссср, новости культуры, кино, что посмотреть , куда сходить
Культура, Сергей Курехин, СССР, Новости культуры, Кино, что посмотреть , куда сходить
Премьера фильма Сергея Дебижева "Город золотой" состоится в Москве

Премьера картины "Город золотой" Сергея Дебижева состоится в Москве 4 февраля

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРежиссер Сергей Дебижев, получивший награду в номинации "Лучший фильм конкурса документального кино" за фильм "Святой архипелаг", на церемонии закрытия 44-го ММКФ
Режиссер Сергей Дебижев, получивший награду в номинации Лучший фильм конкурса документального кино за фильм Святой архипелаг, на церемонии закрытия 44-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Ретроспектива фильмов Сергея Дебижева пройдет с 24 января по 4 февраля в Москве, она завершится премьерой картины "Город золотой", которая рассказывает о "великой музыкальной мистификации ХХ века", сообщил РИА Новости режиссер.
"Двадцать четвертого января в киноцентре "Октябрь" стартует неделя наших фильмов: от авангардного "Два капитана 2" до глубоко духовного "Святого архипелага". Там же (4 февраля) состоится российская премьера фильма "Город золотой". Картина приоткрывает тайну великой музыкальной мистификации ХХ века. Она о том, как один композитор пожертвовал своим именем и славой, чтобы прекрасная музыка нашла свой путь к слушателям", - рассказал Дебижев.
По его словам, фильм – об атмосфере, которая царила в СССР времен оттепели.
"В начале 70-х годов появилась грампластинка под названием "Лютневая музыка XV-XVII веков". Она имела, по истине, ошеломительный успех и была почти в каждой советской семье. Первым номером на ней значилось произведение "Канцона" композитора Франческо да Милано (1497-1543). На мелодию "Канцоны" поэт Анри Волохонский сочинил стихотворение "Над небом голубым", использовав библейские образы из ветхозаветной Книги пророка Иезекииля. Так родилась песня "Под небом голубым", ставшая самой известной балладой на русском языке, а ария "Аве Мария" и по сей день является мировым оперным хитом. И вдруг спустя двадцать лет после выхода пластинки выяснилось, что у заявленных на обложке итальянских композиторов нет таких произведений, а их автором является герой фильма "Город золотой", самоучка из Ленинграда Владимир Вавилов", - рассказал режиссер.
Показы состоятся в Москве, в кинотеатре "Октябрь" с 24 января по 4 февраля и в Санкт-Петербурге, в "Варшавском экспрессе" — с 31 января по 11 февраля.
Ретроспектива пройдет в рамках проекта КАРО.Арт при поддержке кинопрокатной компании "Кино.Арт.Про" и приурочена к десятилетию кинокомпании "Два Капитана". В программе - 11 фильмов, включая "Раскаленный Хаос", "Святой Архипелаг", "Рок за гранью", "Последний рыцарь империи", авантюрная драма "Золотое сечение". Также впервые за 30 лет на экране продемонстрируют фильм "Два капитана-2" с Сергеем Курехиным, который будет показан с пленки, уточнили в пресс-службе кинокомпании "Два Капитана".
Сергей Дебижев — документалист, кинорежиссёр, сценарист, культуролог, общественный деятель, автор более 30 художественных и документальных кинокартин. Он начинал свой творческий путь с создания первых музыкальных клипов для многих известных рок-музыкантов.
Режиссер Сергей Дебижев на премьере фильма Святой архипелаг - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Режиссер "Святого Архипелага" назвал СВО шансом обрести путь для России
7 марта 2023, 12:12
 
КультураСергей КурехинСССРНовости культурыКиночто посмотретькуда сходить
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала