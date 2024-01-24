https://ria.ru/20240124/kino-1923218676.html

Премьера фильма Сергея Дебижева "Город золотой" состоится в Москве

Премьера фильма Сергея Дебижева "Город золотой" состоится в Москве - РИА Новости, 24.01.2024

Премьера фильма Сергея Дебижева "Город золотой" состоится в Москве

Ретроспектива фильмов Сергея Дебижева пройдет с 24 января по 4 февраля в Москве, она завершится премьерой картины "Город золотой", которая рассказывает о... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:15

2024-01-24T15:15

2024-01-24T15:15

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Ретроспектива фильмов Сергея Дебижева пройдет с 24 января по 4 февраля в Москве, она завершится премьерой картины "Город золотой", которая рассказывает о "великой музыкальной мистификации ХХ века", сообщил РИА Новости режиссер. "Двадцать четвертого января в киноцентре "Октябрь" стартует неделя наших фильмов: от авангардного "Два капитана 2" до глубоко духовного "Святого архипелага". Там же (4 февраля) состоится российская премьера фильма "Город золотой". Картина приоткрывает тайну великой музыкальной мистификации ХХ века. Она о том, как один композитор пожертвовал своим именем и славой, чтобы прекрасная музыка нашла свой путь к слушателям", - рассказал Дебижев. По его словам, фильм – об атмосфере, которая царила в СССР времен оттепели. "В начале 70-х годов появилась грампластинка под названием "Лютневая музыка XV-XVII веков". Она имела, по истине, ошеломительный успех и была почти в каждой советской семье. Первым номером на ней значилось произведение "Канцона" композитора Франческо да Милано (1497-1543). На мелодию "Канцоны" поэт Анри Волохонский сочинил стихотворение "Над небом голубым", использовав библейские образы из ветхозаветной Книги пророка Иезекииля. Так родилась песня "Под небом голубым", ставшая самой известной балладой на русском языке, а ария "Аве Мария" и по сей день является мировым оперным хитом. И вдруг спустя двадцать лет после выхода пластинки выяснилось, что у заявленных на обложке итальянских композиторов нет таких произведений, а их автором является герой фильма "Город золотой", самоучка из Ленинграда Владимир Вавилов", - рассказал режиссер. Показы состоятся в Москве, в кинотеатре "Октябрь" с 24 января по 4 февраля и в Санкт-Петербурге, в "Варшавском экспрессе" — с 31 января по 11 февраля. Ретроспектива пройдет в рамках проекта КАРО.Арт при поддержке кинопрокатной компании "Кино.Арт.Про" и приурочена к десятилетию кинокомпании "Два Капитана". В программе - 11 фильмов, включая "Раскаленный Хаос", "Святой Архипелаг", "Рок за гранью", "Последний рыцарь империи", авантюрная драма "Золотое сечение". Также впервые за 30 лет на экране продемонстрируют фильм "Два капитана-2" с Сергеем Курехиным, который будет показан с пленки, уточнили в пресс-службе кинокомпании "Два Капитана". Сергей Дебижев — документалист, кинорежиссёр, сценарист, культуролог, общественный деятель, автор более 30 художественных и документальных кинокартин. Он начинал свой творческий путь с создания первых музыкальных клипов для многих известных рок-музыкантов.

https://ria.ru/20230307/debizhev-1856334664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

сергей курехин, ссср, новости культуры, кино, что посмотреть , куда сходить