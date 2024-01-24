https://ria.ru/20240124/kholera-1923113399.html
В Сомали за неделю выявили более 470 случаев холеры
В Сомали за неделю выявили более 470 случаев холеры - РИА Новости, 24.01.2024
В Сомали за неделю выявили более 470 случаев холеры
Более 470 случаев холеры и диареи были выявлены в Сомали за неделю, по меньшей мере девять человек из заболевших погибли, говорится в отчете Управления ООН по... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T04:02
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 470 случаев холеры и диареи были выявлены в Сомали за неделю, по меньшей мере девять человек из заболевших погибли, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). "Холера и острая водянистая диарея распространяются в Сомали. Более 470 случаев были зафиксированы за вторую неделю января, включая по меньшей мере девять смертельных исходов", - сообщается в отчете. Отмечается, что нынешняя вспышка является продолжением эпидемии, начавшейся в 2023 году, когда были зарегистрированы более 18 тысяч случаев заболевания, более половины из них - у детей младше пяти лет. По данным УКГВ, большинство случаев было выявлено в штате Хиршабелле, который в конце прошлого года пострадал от наводнений, вызванных проливными дождями. Ведомство сообщает, что минздрав Сомали и гуманитарное сообщество организовали целевую тактическую группу и разработали план по расширению масштабов мер реагирования, на которые потребуется 5,6 миллиона долларов, и отмечает, что в прошлом году на оказание помощи пострадавшим было выделено только 44% от требовавшейся суммы, что составило 1,1 миллиарда долларов. "Мы и наши партнеры также готовимся к новым наводнениям, которые ожидаются в сезон дождей с апреля по июнь, однако недостаточное финансирование гуманитарной помощи вызывает серьезную озабоченность", - говорится в отчете.
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сомали, оон, в мире
В Сомали за неделю выявили более 470 случаев холеры
ООН: в Сомали за неделю выявили более 470 случаев холеры, девять человек погибли
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 470 случаев холеры и диареи были выявлены в Сомали за неделю, по меньшей мере девять человек из заболевших погибли, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
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"Холера и острая водянистая диарея распространяются в Сомали. Более 470 случаев были зафиксированы за вторую неделю января, включая по меньшей мере девять смертельных исходов", - сообщается в отчете.
Отмечается, что нынешняя вспышка является продолжением эпидемии, начавшейся в 2023 году, когда были зарегистрированы более 18 тысяч случаев заболевания, более половины из них - у детей младше пяти лет. По данным УКГВ, большинство случаев было выявлено в штате Хиршабелле, который в конце прошлого года пострадал от наводнений, вызванных проливными дождями.
Ведомство сообщает, что минздрав Сомали и гуманитарное сообщество организовали целевую тактическую группу и разработали план по расширению масштабов мер реагирования, на которые потребуется 5,6 миллиона долларов, и отмечает, что в прошлом году на оказание помощи пострадавшим было выделено только 44% от требовавшейся суммы, что составило 1,1 миллиарда долларов.
"Мы и наши партнеры также готовимся к новым наводнениям, которые ожидаются в сезон дождей с апреля по июнь, однако недостаточное финансирование гуманитарной помощи вызывает серьезную озабоченность", - говорится в отчете.
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