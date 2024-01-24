https://ria.ru/20240124/kabany-1923110462.html

В МЧС рассказали, как выжить при встрече со стадом кабанов

В МЧС рассказали, как выжить при встрече со стадом кабанов - РИА Новости, 24.01.2024

В МЧС рассказали, как выжить при встрече со стадом кабанов

МЧС России на фоне резонансного ЧП в Зауралье, где волк напал на людей, дает рекомендации, как вести себя при встрече и с другими дикими животными, например с... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T02:51

2024-01-24T02:51

2024-01-24T02:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

курганская область

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. МЧС России на фоне резонансного ЧП в Зауралье, где волк напал на людей, дает рекомендации, как вести себя при встрече и с другими дикими животными, например с кабанами: повстречав на звериной тропе в лесу их стадо, надо постараться как можно быстрее отойти на безопасное расстояние, уступив диким животным дорогу, или залезть на дерево. Ранее глава Петуховского округа Курганской области Антон Волков сообщил о нападении волка на четырех жителей поселка Курорт "Озеро Медвежье" - одну из женщин зверь загрыз. Раньше ничего подобного в поселке не случалось. После этого ЧП в МЧС уже успели дать рекомендации, как себя вести при встречи с волком: имеет смысл заговорить со зверем спокойным голосом и не кричать; не разворачиваться к зверю спиной и не убегать; прикинуть, встретился ли бешеный или здоровый зверь; волки очень редко нападают на людей, если не чувствуют для себя опасности. "Кабаны редко появляются поодиночке. Если вы встретили кабана - скорее всего его сородичи поблизости", - говорится в памятке министерства. Спасатели советуют в таком случае не паниковать и действовать очень решительно. "Постарайтесь отойти на безопасное расстояние, уступив животным дорогу. В случае явной угрозы попытайтесь взобраться на дерево или спрятаться за него", - рекомендует МЧС РФ. Кроме того, спасатели советуют никогда не играть с маленькими кабанчиками, которые из любопытства могут подойти к вам. "Если это увидит самка - моментально нападет", - отмечается в памятке. "Кабаны не любят резких свистов и криков и, как правило, покидают шумные места. Включите музыку в плеере или телефоне, звените посудой или громко пойте", - резюмирует МЧС России.

https://ria.ru/20240123/volk-1922921212.html

https://ria.ru/20231004/okhota-1900329726.html

россия

курганская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, курганская область