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Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ
Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024
Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ
Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T05:03
2024-01-24T05:03
2024-01-24T05:11
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ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении. Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений.
https://ria.ru/20240120/vertolet-1922461749.html
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россия, в мире, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор"
Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ
Ударные вертолеты Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении