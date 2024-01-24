Рейтинг@Mail.ru
Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 24.01.2024 (обновлено: 05:11 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/ka-52m-1923116606.html
Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ
Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024
Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ
Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T05:03
2024-01-24T05:11
специальная военная операция на украине
россия
в мире
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781529517_0:1:1750:985_1920x0_80_0_0_3d242eda4aea2a0305fff5d2240455d2.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении. Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений.
https://ria.ru/20240120/vertolet-1922461749.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781529517_222:44:1477:985_1920x0_80_0_0_835f7dd265347e3b24f5b1465e548f69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор"
Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ

Ударные вертолеты Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ, сообщили в Минобороны России.
«
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении.
Российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Вертолет Ка-52 уничтожил технику ВСУ на Сватовском направлении
20 января, 05:10
Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала