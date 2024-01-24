https://ria.ru/20240124/ka-52m-1923116606.html

Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ

Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024

Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ

Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T05:03

2024-01-24T05:03

2024-01-24T05:11

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вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении. Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений.

https://ria.ru/20240120/vertolet-1922461749.html

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россия, в мире, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"