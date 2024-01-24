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Пентагон раскритиковал укомплектованность американского парка истребителей - РИА Новости, 24.01.2024
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23:48 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/istrebiteli-1923319130.html
Пентагон раскритиковал укомплектованность американского парка истребителей
Пентагон раскритиковал укомплектованность американского парка истребителей - РИА Новости, 24.01.2024
Пентагон раскритиковал укомплектованность американского парка истребителей
Укомплектованность парка истребителей ВВС США не позволяет стране вступить в равное соперничество с другими великими державами, а годится лишь для борьбы с... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T23:48
2024-01-24T23:48
в мире
сша
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Укомплектованность парка истребителей ВВС США не позволяет стране вступить в равное соперничество с другими великими державами, а годится лишь для борьбы с группировками повстанцев, заявил в среду заместитель главы генштаба США по вопросам планирования и программ Ричард Мур - младший. "У нас сейчас не 4 тысячи истребителей, а 2 тысячи. Им не по 8, а по 28 лет. Наши пилоты летают не по 18-20, а лишь по 6-8 часов в месяц. Мы готовы не к соперничеству великих держав, а к борьбе с повстанцами", - сказал Мур, выступая в рамках дискуссии, организованной Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Как отметил представитель американского военного командования, в период проведения операции "Буря в пустыне" в 1991 году истребительный парк США составлял порядка 4 тысяч машин. "Их средний возраст составлял по 8 лет, наши пилоты летали по 18-20 часов в месяц, и мы были готовы к соревнованию с другими державами, в том числе с Россией", - добавил Мур.
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в мире, сша, вашингтон (штат), ричард мур
В мире, США, Вашингтон (штат), Ричард Мур
Пентагон раскритиковал укомплектованность американского парка истребителей

Пентагон: парк истребителей США не годится для войны с великими державами

© Фото : U.S. Central Command/XАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : U.S. Central Command/X
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Укомплектованность парка истребителей ВВС США не позволяет стране вступить в равное соперничество с другими великими державами, а годится лишь для борьбы с группировками повстанцев, заявил в среду заместитель главы генштаба США по вопросам планирования и программ Ричард Мур - младший.
"У нас сейчас не 4 тысячи истребителей, а 2 тысячи. Им не по 8, а по 28 лет. Наши пилоты летают не по 18-20, а лишь по 6-8 часов в месяц. Мы готовы не к соперничеству великих держав, а к борьбе с повстанцами", - сказал Мур, выступая в рамках дискуссии, организованной Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Как отметил представитель американского военного командования, в период проведения операции "Буря в пустыне" в 1991 году истребительный парк США составлял порядка 4 тысяч машин. "Их средний возраст составлял по 8 лет, наши пилоты летали по 18-20 часов в месяц, и мы были готовы к соревнованию с другими державами, в том числе с Россией", - добавил Мур.
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В миреСШАВашингтон (штат)Ричард Мур
 
 
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