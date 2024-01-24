https://ria.ru/20240124/iran-1923193988.html
Отношения России и Ирана выходят на новый уровень, заявили в Совбезе
Отношения России и Ирана выходят на новый уровень, заявили в Совбезе - РИА Новости, 24.01.2024
Отношения России и Ирана выходят на новый уровень, заявили в Совбезе
Отношения России и Ирана выходят на новый уровень по всему спектру, есть нацеленность на практическую реализацию договоренностей, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:43
2024-01-24T13:43
2024-01-24T13:43
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Отношения России и Ирана выходят на новый уровень по всему спектру, есть нацеленность на практическую реализацию договоренностей, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совета Безопасности России после переговоров в Москве секретаря СБ РФ Николая Патрушева и секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадиана. "Стороны отметили, что отношения России и Ирана продолжают укрепляться и выходят на качественно новый уровень по всему спектру направлений. Подтверждена нацеленность на практическую реализацию достигнутых договоренностей на высшем уровне", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240124/iran-1923189628.html
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в мире, россия, иран, москва, николай патрушев
В мире, Россия, Иран, Москва, Николай Патрушев
Отношения России и Ирана выходят на новый уровень, заявили в Совбезе
СБ РФ: отношения с Ираном выходят на новый уровень по всему спектру