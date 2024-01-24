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Патрушев обсудил с коллегой из Ирана сотрудничество в области безопасности - РИА Новости, 24.01.2024
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13:25 24.01.2024 (обновлено: 13:32 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/iran-1923189628.html
Патрушев обсудил с коллегой из Ирана сотрудничество в области безопасности
Патрушев обсудил с коллегой из Ирана сотрудничество в области безопасности - РИА Новости, 24.01.2024
Патрушев обсудил с коллегой из Ирана сотрудничество в области безопасности
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадиан на переговорах в Москве обсудили широкий... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:25
2024-01-24T13:32
в мире
россия
иран
москва
николай патрушев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадиан на переговорах в Москве обсудили широкий круг двустороннего сотрудничества в области безопасности, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Обсужден широкий круг российско-иранского сотрудничества в области безопасности. Акцент сделан на взаимодействии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб двух стран", - говорится в сообщении.Николай Патрушев и Али Ахмадиан обсудили также разработку нового двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Затронута разработка нового двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора. Подчеркнуто, что заключение этого основополагающего документа придаст мощный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны рассмотрели глобальные и региональные тенденции, а также предстоящие в 2024 году двусторонние и многосторонние контакты по линии Совбезов России и Ирана."Согласован график деятельности рабочих групп Совбезов двух стран по вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавляется в сообщении.
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в мире, россия, иран, москва, николай патрушев
В мире, Россия, Иран, Москва, Николай Патрушев
Патрушев обсудил с коллегой из Ирана сотрудничество в области безопасности

СБ: Патрушев обсудил с иранским коллегой сотрудничество в области безопасности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСекретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадиан на переговорах в Москве обсудили широкий круг двустороннего сотрудничества в области безопасности, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
«
"Обсужден широкий круг российско-иранского сотрудничества в области безопасности. Акцент сделан на взаимодействии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб двух стран", - говорится в сообщении.
Николай Патрушев и Али Ахмадиан обсудили также разработку нового двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Затронута разработка нового двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора. Подчеркнуто, что заключение этого основополагающего документа придаст мощный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны рассмотрели глобальные и региональные тенденции, а также предстоящие в 2024 году двусторонние и многосторонние контакты по линии Совбезов России и Ирана.
"Согласован график деятельности рабочих групп Совбезов двух стран по вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавляется в сообщении.
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