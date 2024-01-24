https://ria.ru/20240124/iran-1923189628.html

Патрушев обсудил с коллегой из Ирана сотрудничество в области безопасности

Патрушев обсудил с коллегой из Ирана сотрудничество в области безопасности - РИА Новости, 24.01.2024

Патрушев обсудил с коллегой из Ирана сотрудничество в области безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадиан на переговорах в Москве обсудили широкий... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:25

2024-01-24T13:25

2024-01-24T13:32

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадиан на переговорах в Москве обсудили широкий круг двустороннего сотрудничества в области безопасности, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Обсужден широкий круг российско-иранского сотрудничества в области безопасности. Акцент сделан на взаимодействии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб двух стран", - говорится в сообщении.Николай Патрушев и Али Ахмадиан обсудили также разработку нового двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Затронута разработка нового двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора. Подчеркнуто, что заключение этого основополагающего документа придаст мощный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны рассмотрели глобальные и региональные тенденции, а также предстоящие в 2024 году двусторонние и многосторонние контакты по линии Совбезов России и Ирана."Согласован график деятельности рабочих групп Совбезов двух стран по вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240118/raznoglasiya-1922112767.html

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в мире, россия, иран, москва, николай патрушев