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В Ираке отреагировали на удары США по территории страны - РИА Новости, 24.01.2024
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11:38 24.01.2024 (обновлено: 12:02 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/irak-1923160987.html
В Ираке отреагировали на удары США по территории страны
В Ираке отреагировали на удары США по территории страны - РИА Новости, 24.01.2024
В Ираке отреагировали на удары США по территории страны
Нанесение США ударов по Ираку подрывает многолетнее сотрудничество между двумя странами и ведёт к безответственной эскалации, заявил представитель... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:38
2024-01-24T12:02
в мире
ирак
сша
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ДОХА, 24 янв - РИА Новости. Нанесение США ударов по Ираку подрывает многолетнее сотрудничество между двумя странами и ведёт к безответственной эскалации, заявил представитель главнокомандующего иракской армии Яхья Расул Абдалла в Telegram-канале правительства Ирака.В ночь на среду авиация США нанесла новые удары по позициям шиитского ополчения в провинции Анбар на западе страны, в результате чего погиб один человек и двое получили ранения, также было разрушено здание военного факультета."Этот неприемлемый акт подрывает многолетнее сотрудничество, грубо нарушает суверенитет Ирака и ведет к безответственной эскалации", - говорится в заявлении правительства Ирака."Мы считаем, что эти действия направлены, чтобы нанести вред всем соглашениям и направлениям совместного сотрудничества в области безопасности", - добавил Абдалла, назвав "необоснованными" атаки США на иракскую территорию.Он призвал международное сообщество "взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности и предотвратить все нарушения, которые фактически угрожают стабильности и суверенитету Ирака".
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в мире, ирак, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ираке отреагировали на удары США по территории страны

Власти Ирака: удары США по стране подрывают сотрудничество и ведут к эскалации

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
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ДОХА, 24 янв - РИА Новости. Нанесение США ударов по Ираку подрывает многолетнее сотрудничество между двумя странами и ведёт к безответственной эскалации, заявил представитель главнокомандующего иракской армии Яхья Расул Абдалла в Telegram-канале правительства Ирака.
В ночь на среду авиация США нанесла новые удары по позициям шиитского ополчения в провинции Анбар на западе страны, в результате чего погиб один человек и двое получили ранения, также было разрушено здание военного факультета.
«
"Этот неприемлемый акт подрывает многолетнее сотрудничество, грубо нарушает суверенитет Ирака и ведет к безответственной эскалации", - говорится в заявлении правительства Ирака.
"Мы считаем, что эти действия направлены, чтобы нанести вред всем соглашениям и направлениям совместного сотрудничества в области безопасности", - добавил Абдалла, назвав "необоснованными" атаки США на иракскую территорию.
Он призвал международное сообщество "взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности и предотвратить все нарушения, которые фактически угрожают стабильности и суверенитету Ирака".
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