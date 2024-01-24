https://ria.ru/20240124/irak-1923160987.html

В Ираке отреагировали на удары США по территории страны

В Ираке отреагировали на удары США по территории страны - РИА Новости, 24.01.2024

В Ираке отреагировали на удары США по территории страны

Нанесение США ударов по Ираку подрывает многолетнее сотрудничество между двумя странами и ведёт к безответственной эскалации, заявил представитель... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:38

2024-01-24T11:38

2024-01-24T12:02

в мире

ирак

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 24 янв - РИА Новости. Нанесение США ударов по Ираку подрывает многолетнее сотрудничество между двумя странами и ведёт к безответственной эскалации, заявил представитель главнокомандующего иракской армии Яхья Расул Абдалла в Telegram-канале правительства Ирака.В ночь на среду авиация США нанесла новые удары по позициям шиитского ополчения в провинции Анбар на западе страны, в результате чего погиб один человек и двое получили ранения, также было разрушено здание военного факультета."Этот неприемлемый акт подрывает многолетнее сотрудничество, грубо нарушает суверенитет Ирака и ведет к безответственной эскалации", - говорится в заявлении правительства Ирака."Мы считаем, что эти действия направлены, чтобы нанести вред всем соглашениям и направлениям совместного сотрудничества в области безопасности", - добавил Абдалла, назвав "необоснованными" атаки США на иракскую территорию.Он призвал международное сообщество "взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности и предотвратить все нарушения, которые фактически угрожают стабильности и суверенитету Ирака".

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

ирак

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Ольга Фомченкова

в мире, ирак, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году