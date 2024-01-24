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Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена - РИА Новости, 24.01.2024
Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в соцсети X в среду о получении информации об... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:15
2024-01-24T15:15
2024-01-24T15:15
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красное море
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военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в соцсети X в среду о получении информации об инциденте в 45 морских милях к югу от йеменского порта Адена. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 45 морских милях к югу от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", - написало управление. Дополнительной информации не приводится. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, красное море, аден, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Аден, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили об инциденте вблизи йеменского порта Адена
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в соцсети X
в среду о получении информации об инциденте в 45 морских милях к югу от йеменского порта Адена.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 45 морских милях к югу от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", - написало управление.
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Дополнительной информации не приводится. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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