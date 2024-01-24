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Шмыгаль призвал Словакию снять ограничения на импорт украинской продукции

Шмыгаль призвал Словакию снять ограничения на импорт украинской продукции - РИА Новости, 24.01.2024

Шмыгаль призвал Словакию снять ограничения на импорт украинской продукции

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в среду в своем Telegram-канале, что в ходе встречи со словацким коллегой Робертом Фицо призвал Словакию снять... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:35

2024-01-24T17:35

2024-01-24T17:35

словакия

украина

роберт фицо

денис шмыгаль

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в среду в своем Telegram-канале, что в ходе встречи со словацким коллегой Робертом Фицо призвал Словакию снять односторонние ограничения на импорт украинской продукции. Премьер Словакии Роберт Фицо 11 января заявил о и дальше сохранять запрет на ввоз некоторых сельскохозяйственных продуктов с Украины. "Среди наших тем встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо: энергетическое, транспортное, аграрное сотрудничество. Отметил, что односторонние запреты на импорт украинской аграрной продукции являются непрагматичным и ненужным инструментом… Призвал словацкое правительство снять односторонние ограничения на импорт", - написал Шмыгаль. По его словам, в ходе встречи в украинском Ужгороде договорился с Фицо ускорить реконструкцию межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево-Вельке Капушаны". "Важно не допустить блокирования границ в будущем. Рассчитываем на поддержку Словакии в вопросе продления "транспортного безвиза", - добавил Шмыгаль. В конце ноября 2023 года правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, включив в этом список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар. Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза. Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.

https://ria.ru/20240120/ukraina-1922178741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

словакия, украина, роберт фицо, денис шмыгаль, в мире