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Шмыгаль призвал Словакию снять ограничения на импорт украинской продукции - РИА Новости, 24.01.2024
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17:35 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/import-1923264292.html
Шмыгаль призвал Словакию снять ограничения на импорт украинской продукции
Шмыгаль призвал Словакию снять ограничения на импорт украинской продукции - РИА Новости, 24.01.2024
Шмыгаль призвал Словакию снять ограничения на импорт украинской продукции
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в среду в своем Telegram-канале, что в ходе встречи со словацким коллегой Робертом Фицо призвал Словакию снять... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:35
2024-01-24T17:35
словакия
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в среду в своем Telegram-канале, что в ходе встречи со словацким коллегой Робертом Фицо призвал Словакию снять односторонние ограничения на импорт украинской продукции. Премьер Словакии Роберт Фицо 11 января заявил о и дальше сохранять запрет на ввоз некоторых сельскохозяйственных продуктов с Украины. "Среди наших тем встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо: энергетическое, транспортное, аграрное сотрудничество. Отметил, что односторонние запреты на импорт украинской аграрной продукции являются непрагматичным и ненужным инструментом… Призвал словацкое правительство снять односторонние ограничения на импорт", - написал Шмыгаль. По его словам, в ходе встречи в украинском Ужгороде договорился с Фицо ускорить реконструкцию межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево-Вельке Капушаны". "Важно не допустить блокирования границ в будущем. Рассчитываем на поддержку Словакии в вопросе продления "транспортного безвиза", - добавил Шмыгаль. В конце ноября 2023 года правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, включив в этом список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар. Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза. Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
https://ria.ru/20240120/ukraina-1922178741.html
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словакия, украина, роберт фицо, денис шмыгаль, в мире
Словакия, Украина, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль, В мире
Шмыгаль призвал Словакию снять ограничения на импорт украинской продукции

Шмыгаль призвал Словакию снять односторонние ограничения на импорт с Украины

© AP Photo / Ukrainian Government Press ServiceПремьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Ужгороде
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Ужгороде - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Government Press Service
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Ужгороде
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в среду в своем Telegram-канале, что в ходе встречи со словацким коллегой Робертом Фицо призвал Словакию снять односторонние ограничения на импорт украинской продукции.
Премьер Словакии Роберт Фицо 11 января заявил о и дальше сохранять запрет на ввоз некоторых сельскохозяйственных продуктов с Украины.
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"Среди наших тем встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо: энергетическое, транспортное, аграрное сотрудничество. Отметил, что односторонние запреты на импорт украинской аграрной продукции являются непрагматичным и ненужным инструментом… Призвал словацкое правительство снять односторонние ограничения на импорт", - написал Шмыгаль. По его словам, в ходе встречи в украинском Ужгороде договорился с Фицо ускорить реконструкцию межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево-Вельке Капушаны". "Важно не допустить блокирования границ в будущем. Рассчитываем на поддержку Словакии в вопросе продления "транспортного безвиза", - добавил Шмыгаль.
В конце ноября 2023 года правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, включив в этом список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар. Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза.
Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
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СловакияУкраинаРоберт ФицоДенис ШмыгальВ мире
 
 
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