Шмыгаль призвал Словакию снять ограничения на импорт украинской продукции
Шмыгаль призвал Словакию снять односторонние ограничения на импорт с Украины
© AP Photo / Ukrainian Government Press ServiceПремьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Ужгороде
© AP Photo / Ukrainian Government Press Service
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Ужгороде
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в среду в своем Telegram-канале, что в ходе встречи со словацким коллегой Робертом Фицо призвал Словакию снять односторонние ограничения на импорт украинской продукции.
Премьер Словакии Роберт Фицо 11 января заявил о и дальше сохранять запрет на ввоз некоторых сельскохозяйственных продуктов с Украины.
"Среди наших тем встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо: энергетическое, транспортное, аграрное сотрудничество. Отметил, что односторонние запреты на импорт украинской аграрной продукции являются непрагматичным и ненужным инструментом… Призвал словацкое правительство снять односторонние ограничения на импорт", - написал Шмыгаль. По его словам, в ходе встречи в украинском Ужгороде договорился с Фицо ускорить реконструкцию межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево-Вельке Капушаны". "Важно не допустить блокирования границ в будущем. Рассчитываем на поддержку Словакии в вопросе продления "транспортного безвиза", - добавил Шмыгаль.
В конце ноября 2023 года правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, включив в этом список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар. Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза.
Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.