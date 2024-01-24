Кузнецова прокомментировала крушение Ил-76 с украинскими пленными
Кузнецова: сбитый Ил-76 доказывает, что Киев уничтожит всех ради своих целей
© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сбитый Ил-76 доказывает, что киевский режим является террористическим и готов уничтожить всех и даже своих солдат в угоду своим целям, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.
"Сбитый Ил-76 – доказательство того, что киевский режим уничтожит всех и каждого в угоду своим целям, народ Украины, своих пленных солдат, которые сражались за этих террористов", - написала она.
Парламентарий добавила, что у парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей есть все доказательства, что киевский режим причастен к международному терроризму.
"По сути дела на Ближнем Востоке не получилось создать всемирную преступную организацию благодаря решительным действиям России. Поэтому международные трансграничные преступные группировки и террористы–радикалы реализовывают свои планы на Украине. А поставка оружия ВСУ – это вскармливание этой террористической химеры, которая угрожает не только России, но и Европе, всему миру", - добавила Кузнецова.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.