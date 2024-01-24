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Кузнецова прокомментировала крушение Ил-76 с украинскими пленными - РИА Новости, 24.01.2024
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17:58 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/il76-1923269393.html
Кузнецова прокомментировала крушение Ил-76 с украинскими пленными
Кузнецова прокомментировала крушение Ил-76 с украинскими пленными - РИА Новости, 24.01.2024
Кузнецова прокомментировала крушение Ил-76 с украинскими пленными
Сбитый Ил-76 доказывает, что киевский режим является террористическим и готов уничтожить всех и даже своих солдат в угоду своим целям, заявила вице-спикер ГД... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:58
2024-01-24T17:58
происшествия
вооруженные силы украины
анна кузнецова
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
украина
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сбитый Ил-76 доказывает, что киевский режим является террористическим и готов уничтожить всех и даже своих солдат в угоду своим целям, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале. "Сбитый Ил-76 – доказательство того, что киевский режим уничтожит всех и каждого в угоду своим целям, народ Украины, своих пленных солдат, которые сражались за этих террористов", - написала она. Парламентарий добавила, что у парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей есть все доказательства, что киевский режим причастен к международному терроризму. "По сути дела на Ближнем Востоке не получилось создать всемирную преступную организацию благодаря решительным действиям России. Поэтому международные трансграничные преступные группировки и террористы–радикалы реализовывают свои планы на Украине. А поставка оружия ВСУ – это вскармливание этой террористической химеры, которая угрожает не только России, но и Европе, всему миру", - добавила Кузнецова. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
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Конашенков о крушении Ил-76 с украинскими пленными
Конашенков о крушении Ил-76 с украинскими пленными
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происшествия, вооруженные силы украины, анна кузнецова, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, украина
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Анна Кузнецова, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Украина
Кузнецова прокомментировала крушение Ил-76 с украинскими пленными

Кузнецова: сбитый Ил-76 доказывает, что Киев уничтожит всех ради своих целей

© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сбитый Ил-76 доказывает, что киевский режим является террористическим и готов уничтожить всех и даже своих солдат в угоду своим целям, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.
"Сбитый Ил-76 – доказательство того, что киевский режим уничтожит всех и каждого в угоду своим целям, народ Украины, своих пленных солдат, которые сражались за этих террористов", - написала она.
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Парламентарий добавила, что у парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей есть все доказательства, что киевский режим причастен к международному терроризму.
"По сути дела на Ближнем Востоке не получилось создать всемирную преступную организацию благодаря решительным действиям России. Поэтому международные трансграничные преступные группировки и террористы–радикалы реализовывают свои планы на Украине. А поставка оружия ВСУ – это вскармливание этой террористической химеры, которая угрожает не только России, но и Европе, всему миру", - добавила Кузнецова.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
 
ПроисшествияВооруженные силы УкраиныАнна КузнецоваИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиУкраина
 
 
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