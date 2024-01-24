https://ria.ru/20240124/il76-1923269393.html

Кузнецова прокомментировала крушение Ил-76 с украинскими пленными

Кузнецова прокомментировала крушение Ил-76 с украинскими пленными - РИА Новости, 24.01.2024

Кузнецова прокомментировала крушение Ил-76 с украинскими пленными

Сбитый Ил-76 доказывает, что киевский режим является террористическим и готов уничтожить всех и даже своих солдат в угоду своим целям, заявила вице-спикер ГД... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:58

2024-01-24T17:58

2024-01-24T17:58

происшествия

вооруженные силы украины

анна кузнецова

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

украина

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сбитый Ил-76 доказывает, что киевский режим является террористическим и готов уничтожить всех и даже своих солдат в угоду своим целям, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале. "Сбитый Ил-76 – доказательство того, что киевский режим уничтожит всех и каждого в угоду своим целям, народ Украины, своих пленных солдат, которые сражались за этих террористов", - написала она. Парламентарий добавила, что у парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей есть все доказательства, что киевский режим причастен к международному терроризму. "По сути дела на Ближнем Востоке не получилось создать всемирную преступную организацию благодаря решительным действиям России. Поэтому международные трансграничные преступные группировки и террористы–радикалы реализовывают свои планы на Украине. А поставка оружия ВСУ – это вскармливание этой террористической химеры, которая угрожает не только России, но и Европе, всему миру", - добавила Кузнецова. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html

украина

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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T17:58 true PT0M26S

Конашенков о крушении Ил-76 с украинскими пленными Конашенков о крушении Ил-76 с украинскими пленными 2024-01-24T17:58 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вооруженные силы украины, анна кузнецова, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, украина